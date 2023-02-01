Кустурица запланировал снять три фильма по произведениям Гоголя

Знаменитый режиссер Эмир Кустурица поделился планами экранизировать произведения Николая Гоголя. Причем речь идет не об одном, а сразу о трех фильмах!

«Его произведения — самые мощные примеры реалистичной литературы. Нужно снять три фильма, чтобы они оставили более сильное впечатление, чем на это способна одна картина. «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляска», «Сорочинская ярмарка» представляют собой фантастические этюды о совести и характерах людей, которые жили в Малороссии. В «Мертвых душах» пока еще сомневаюсь», - цитируют 68-летнего режиссера «Известия».

«Я скоро определюсь, по какому произведению начну снимать. И это будет отличный фильм, потому что по Гоголю плохо снять невозможно».