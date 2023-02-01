Объявлена дата выхода второго фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном

Студия Warner Bros. объявила, что сиквел «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет в 2025 году. Предварительная дата — 3 октября.
При этом данный фильм не будет относиться к новой киновселенной DC, которую разрабатывают режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран. «Бэтмен» Ривза попадет в отдельный раздел, называемый «Другие миры DC» (DC Elseworlds), как и «Джокер» Тодда Филлипса.
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А у новой киновселенной DC будет другой Бэтмен. Его актер пока не назван. Супермен тоже будет новый. Ну а пока смотрим «Чебурашку», потому что все это планы на 2025 год.
По материалам издания Variety