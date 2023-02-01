«Драчун» Уилл Смит снимется в еще одном фильме «Плохие парни»

Скандальная пощечина Уилла Смита на «Оскаре» не помешает съемкам комедийного боевика «Плохие парни – 4». Новый фильм франшизы уже находится в разработке.

Смит и его партнер по «Плохим парням» Мартин Лоуренс на днях объявили об этом в соцсетях. Режиссеры третьей части, вышедшей в 2020 году, тоже вернутся к проекту.

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Напомним, эта франшиза рассказывает о парочке темнокожих детективов из Майами, которые всегда спорят, но, тем не менее, стараются профессионально выполнять свою работу. Первый фильм вышел в 1995 году, а его продолжение – только в 2003-м. В 2020-м парочка копов собралась вновь и показала, что еще может срывать кассу – триквел окупился более чем в четыре раза. Так что киностудия задумалась о продолжение франшизы.

Но на «Оскаре» 2022 года Смит прямо перед телекамерами влепил пощечину комику Крису Року, который отпустил неудачную шутку в адрес жены кинозвезды, и после этого актер резко стал изгоем в Голливуде. Да, Уилл Смит показался себя «плохим парнем». Где ему еще сниматься, как не в этой серии?

По материалам издания The Hollywood Reporter.