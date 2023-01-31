Дженнифер Энистон и Джулия Робертс снова снимутся в одной комедии

Двойной удар от ветеранов американского кинематографа: Дженнифер Энистон и Джулия Робертс снова снимутся в одном фильме. Это будет «комедия об обмене телами» от студии Amazon. Компания выиграла аукцион на этот проект в жаркой битве с четырьмя конкурентами. Еще бы — каждый захочет снять этих двух актрис вместе!
Автором идеи фильма, сценаристом и режиссером выступает американский постановщик Макс Барбаков, ранее снявший необычный ромком «Зависнуть в Палм-Спрингс».
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Об этом сообщает издание Deadline, отмечая, что после выхода коммерчески успешных картин «Затерянный город» с Сандрой Буллок и «Билет в рай» с Джулией Робертс Голливуд ощутил интерес зрителей к женским звездам «за 50». Так что теперь у взрослых дамочек гораздо больше шансов попасть на большой экран.
Напомним, что Робертс и Энистон уже снимались вместе — в фильме «Несносные леди» 2016 года.