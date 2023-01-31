Дженнифер Энистон и Джулия Робертс снова снимутся в одной комедии

Об этом сообщает издание Deadline, отмечая, что после выхода коммерчески успешных картин «Затерянный город» с Сандрой Буллок и «Билет в рай» с Джулией Робертс Голливуд ощутил интерес зрителей к женским звездам «за 50». Так что теперь у взрослых дамочек гораздо больше шансов попасть на большой экран.

Напомним, что Робертс и Энистон уже снимались вместе — в фильме «Несносные леди» 2016 года.