Триллер «Хищники» и другие премьеры недели

«Хищники» (оригинальное название - As bestas), 2022, Испания - Франция, триллер.

Режиссер: Родриго Сорогойен. В ролях: Марина Фоис, Дени Меноше и др.

В российском прокате со 2 февраля.

В небольшой деревушке на северо-западе Испании вот уже два года живет французская пара - Ольга и Антуан. Приятные энергичные люди, решившие посвятить себя фермерству, нравятся всем, кроме ближайших соседей - двух братьев, старший из которых уверен, что Антуан отнял у его семьи право на новую жизнь. Дело в том, что заезжие норвежские бизнесмены предлагали членам местной общины продать землю под техническую застройку, но Антуан проголосовал против, его голос стал решающим, и шанс хоть что-то заработать и выбраться из нищеты братья упустили.

Повод для обиды, безусловно, есть, но одно дело - обижаться, другое - объявлять войну. Антуан становится объектом настоящей травли, словно он не взрослый мужчина, а застенчивый школьник-ботаник: взбешенный и одновременно растерянный француз пробует договориться с соседями, не понимая, что те живут не столько по законам, сколько по понятиям, в рамках которых общепринятые нормы уступают место звериным инстинктам.

Одна из самых обсуждаемых (и награждаемых) картин прошлого года позволит нашему зрителю, все еще пребывающему в плену у жестких голливудских стандартов, по-новому взглянуть на жанр психологического триллера, который именно благодаря таким лентам не стоит на месте и давно уже оторвался от шаблонов, нарисованных когда-то «Незаконным вторжением» и «Молчанием ягнят».

От фильма, в котором вроде бы ничего толком и не происходит, а основной конфликт чисто математически тянет максимум на унылую бытовуху, невозможно оторваться. И причина явно не только в том, что сюжет основан на реальной истории (в которой, правда, под раздачу попали не французы, а голландцы), хотя и этого вполне достаточно для того, чтобы каждый здравомыслящий зритель по-новому взглянул на свою жизнь. Ну и заодно на своих соседей.

«Черная метка» (оригинальное название - Black Warrant), 2022, США, боевик.