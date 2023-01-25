Букмекеры назвали топ-13 актеров, которых зрители хотят видеть следующим Джеймсом Бондом

Кто следующий Джеймс Бонд?

Том Харди, Реге-Жан Пейдж, Генри Кавилл и Аарон Тейлор-Джонсон. Фото: Global Look Press

Трое из них темнокожие.

Букмекеры раскрыли, на кого из актеров западные зрители делают ставку, как на следующего Джеймса Бонда.

Дэниел Крейг окончательно сдал свой шпионский смокинг еще в 2021 году, и пока что продюсеры бондианы не спешат называть нового агента 007. Но слухов и предполагаемых кандидатур очень много. И вот на кого ставят деньги фанаты франшизы.

13. Гарри Стайлз – 66/1;

12. Эйдан Тернер – 25/1;

11. Джонатан Бэйли – 20/1;

10. Идрис Эльба – 16/1;

9. Ричард Мэдден – 16/1;

8. Дэн Стивенс – 16/1;

7. Чиветель Эджиофор – 12/1;

6. Каллум Тернер – 12/1;

5. Том Харди – 8/1;

4. Джеймс Нортон – 6/1;

3. Реге-Жан Пейдж – 6/1;

2. Генри Кавилл – 2/1;

1. Аарон Тейлор-Джонсон – 2/1.

Интересно, кто же из этих красавчиков в итоге заберет роль?

По материалам букмекерской конторы Ladbrokes.

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