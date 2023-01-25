Букмекеры назвали топ-13 актеров, которых зрители хотят видеть следующим Джеймсом Бондом

Букмекеры раскрыли, на кого из актеров западные зрители делают ставку, как на следующего Джеймса Бонда.

Дэниел Крейг окончательно сдал свой шпионский смокинг еще в 2021 году, и пока что продюсеры бондианы не спешат называть нового агента 007. Но слухов и предполагаемых кандидатур очень много. И вот на кого ставят деньги фанаты франшизы.

13. Гарри Стайлз – 66/1;

12. Эйдан Тернер – 25/1;

11. Джонатан Бэйли – 20/1;

10. Идрис Эльба – 16/1;

9. Ричард Мэдден – 16/1;

8. Дэн Стивенс – 16/1;