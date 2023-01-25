Букмекеры назвали топ-13 актеров, которых зрители хотят видеть следующим Джеймсом Бондом

Букмекеры раскрыли, на кого из актеров западные зрители делают ставку, как на следующего Джеймса Бонда.
Дэниел Крейг окончательно сдал свой шпионский смокинг еще в 2021 году, и пока что продюсеры бондианы не спешат называть нового агента 007. Но слухов и предполагаемых кандидатур очень много. И вот на кого ставят деньги фанаты франшизы.
13. Гарри Стайлз – 66/1;
12. Эйдан Тернер – 25/1;
11. Джонатан Бэйли – 20/1;
10. Идрис Эльба – 16/1;
9. Ричард Мэдден – 16/1;
8. Дэн Стивенс – 16/1;
7. Чиветель Эджиофор – 12/1;
6. Каллум Тернер – 12/1;
5. Том Харди – 8/1;
4. Джеймс Нортон – 6/1;
3. Реге-Жан Пейдж – 6/1;
2. Генри Кавилл – 2/1;
1. Аарон Тейлор-Джонсон – 2/1.
Интересно, кто же из этих красавчиков в итоге заберет роль?
По материалам букмекерской конторы Ladbrokes.