Номинанты на «Оскар» 2023 года: фильм «Все везде и сразу» оправдал свое название

24 января стало известно, какие фильмы и актер номинированы на «Оскар» в 2023 году.
Лучший фильм
- «На Западном фронте без перемен» (+ лучший адаптированный сценарий, лучшая музыка, лучшая операторская работа, лучший звук, лучшие спецэффекты, лучший грим);
- «Аватар: Путь воды» (+ лучший звук, лучшие спецэффекты);
- «Банши Инишерина» (+ лучший оригинальный сценарий, лучшая музыка, лучший монтаж);
- «Элвис» (+ лучший монтаж, лучшая операторская работа, лучший дизайн костюмов, лучший звук, лучший грим);
- «Все везде и сразу» (+ лучший оригинальный сценарий, лучшая музыка, лучшая песня, лучший монтаж, лучший дизайн костюмов);
- «Фабельманы» (+ лучший оригинальный сценарий, лучшая музыка);
- «Тар» (+ лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж, лучшая операторская работа);
- «Топ Ган: Мэверик» (+ лучший адаптированный сценарий, лучшая песня, лучший монтаж, лучший звук, лучшие спецэффекты);
- «Треугольник печали» (+ лучший оригинальный сценарий);
- «Женские сплетни» (+ лучший адаптированный сценарий).
Лучший режиссер
- Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт — «Все везде и сразу»;
- Тодд Филд — «Тар»;
- Мартин Макдонах — «Банши Инишерина»;
- Рубен Эстлунд — «Треугольник печали»;
- Стивен Спилберг — «Фабельманы».
Лучший актер
- Остин Батлер — «Элвис»;
- Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»;
- Брендан Фрейзер — «Кит»;
- Пол Мескал — «Солнце мое»;
- Билл Найи — «Жить».
Лучшая актриса
- Кейт Бланшетт — «Тар»;
- Ана де Армас — «Блондинка»;
- Андреа Райсборо — «Ради Лесли»;
- Мишель Уильямс — «Фабельманы»;
- Мишель Йео — «Все везде и сразу».
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Лучший актер второго плана
- Брендан Глисон — «Банши Инишерина»;
- Брайан Тайри Генри — «Мост на озере»;
- Джадд Хирш — «Фабельманы»;
- Барри Кеоган — «Банши Инишерина»;
- Ке Хюи Кван — «Все везде и сразу».
Лучшая актриса второго плана
- Анджела Бассетт — «Черная пантера: Ваканда навеки»;
- Хонг Чау — «Кит»;
- Керри Кондон — «Банши Инишерина»;
- Джейми Ли Кертис — «Все везде и сразу»;
- Стефани Сюй — «Все везде и сразу».
За статуэтку лучшего иностранного фильма поборются картины из Германии, Аргентины, Польши и Ирландии. Российское кино на «Оскаре-2023» не будет представлено. Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 12 марта.