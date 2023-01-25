Номинанты на «Оскар» 2023 года: фильм «Все везде и сразу» оправдал свое название

«Все везде и сразу»

«Все везде и сразу». Фото: кадр из фильма 2022 года

Больше всего номинаций у картины с Мишель Йео, на втором месте — «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина».

24 января стало известно, какие фильмы и актер номинированы на «Оскар» в 2023 году.

Лучший фильм

  • «На Западном фронте без перемен» (+ лучший адаптированный сценарий, лучшая музыка, лучшая операторская работа, лучший звук, лучшие спецэффекты, лучший грим);
  • «Аватар: Путь воды» (+ лучший звук, лучшие спецэффекты);
  • «Банши Инишерина» (+ лучший оригинальный сценарий, лучшая музыка, лучший монтаж);
  • «Элвис» (+ лучший монтаж, лучшая операторская работа, лучший дизайн костюмов, лучший звук, лучший грим);
  • «Все везде и сразу» (+ лучший оригинальный сценарий, лучшая музыка, лучшая песня, лучший монтаж, лучший дизайн костюмов);
  • «Фабельманы» (+ лучший оригинальный сценарий, лучшая музыка);
  • «Тар» (+ лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж, лучшая операторская работа);
  • «Топ Ган: Мэверик» (+ лучший адаптированный сценарий, лучшая песня, лучший монтаж, лучший звук, лучшие спецэффекты);
  • «Треугольник печали» (+ лучший оригинальный сценарий);
  • «Женские сплетни» (+ лучший адаптированный сценарий).

Лучший режиссер

  • Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт — «Все везде и сразу»;
  • Тодд Филд — «Тар»;
  • Мартин Макдонах — «Банши Инишерина»;
  • Рубен Эстлунд — «Треугольник печали»;
  • Стивен Спилберг — «Фабельманы».

Лучший актер

  • Остин Батлер — «Элвис»;
  • Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»;
  • Брендан Фрейзер — «Кит»;
  • Пол Мескал — «Солнце мое»;
  • Билл Найи — «Жить».

Лучшая актриса

  • Кейт Бланшетт — «Тар»;
  • Ана де Армас — «Блондинка»;
  • Андреа Райсборо — «Ради Лесли»;
  • Мишель Уильямс — «Фабельманы»;
  • Мишель Йео — «Все везде и сразу».

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Лучший актер второго плана

  • Брендан Глисон — «Банши Инишерина»;
  • Брайан Тайри Генри — «Мост на озере»;
  • Джадд Хирш — «Фабельманы»;
  • Барри Кеоган — «Банши Инишерина»;
  • Ке Хюи Кван — «Все везде и сразу».

Лучшая актриса второго плана

  • Анджела Бассетт — «Черная пантера: Ваканда навеки»;
  • Хонг Чау — «Кит»;
  • Керри Кондон — «Банши Инишерина»;
  • Джейми Ли Кертис — «Все везде и сразу»;
  • Стефани Сюй — «Все везде и сразу».

За статуэтку лучшего иностранного фильма поборются картины из Германии, Аргентины, Польши и Ирландии. Российское кино на «Оскаре-2023» не будет представлено. Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 12 марта.

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