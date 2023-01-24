«Блондинка», «Морбиус» и «Пиноккио» разочаровали: «Золотая малина» назвала номинантов 2023 года

«Блондинка»

Кадр из фильма «Блондинка». Фото: Plan B Entertainment

Фильм музыканта Machine Gun Kelly тоже не понравился критикам премии.

Антипремия «Золотая малина», которая ежегодно называет худшие работы в кино, опубликовала свои номинации 2023-го. Итак, кто двигает голливудский кинематограф не вперед, а назад?

Худший фильм

  • «Блондинка» от Брэда Питта с Аной де Армас (он же номинирован на худшего режиссера, худший сценарий и дважды на худшую экранную пару);
  • Новый диснеевский «Пиноккио» Роберта Земекиса c Томом Хэнксом (так же номинирован на худших режиссера и сценарий);
  • «Доброго траура» от музыканта Machine Gun Kelly и его друзей (а также худший режиссер, худший сценарий и худшая пара);
  • «Русалка и дочь короля» с Каей Скоделарио и Пирсом Броснаном;
  • «Морбиус» от Sony с Джаредом Лето (худший режиссер и худший сценарий так же могут достаться этому кинокомиксу).

Худший актер первого плана

  • Колсон Бэйкер, он же Machine Gun Kelly в фильме «Доброго траура»;
  • Пит Дэвидсон за озвучивание мультфильма «Мармадюк»; (он же номинирован на худшую роль второго плана в «Доброго траура»);
  • Том Хэнкс в новом «Пиноккио» от Disney (он же номинирован на худшую роль второго плана в «Элвисе»);
  • Джаред Лето в «Морбиусе»;
  • Сильвестр Сталлоне в «Самаритянине».

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Худшая актриса первого плана

  • 12-летняя Райан Кира Армстронг в фильме «Воспламеняющая взглядом» по Стивену Кингу;
  • Брайс Даллас Ховард в фильме «Мир юрского периода: Господство»;
  • Дайан Китон в фильме «Мак и Рита»;
  • Кая Скоделарио в фильме «Русалка и дочь короля»;
  • Алисия Сильверстоун в фильме «Рекуин».

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