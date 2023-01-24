«Блондинка», «Морбиус» и «Пиноккио» разочаровали: «Золотая малина» назвала номинантов 2023 года

Антипремия «Золотая малина», которая ежегодно называет худшие работы в кино, опубликовала свои номинации 2023-го. Итак, кто двигает голливудский кинематограф не вперед, а назад?
Худший фильм
- «Блондинка» от Брэда Питта с Аной де Армас (он же номинирован на худшего режиссера, худший сценарий и дважды на худшую экранную пару);
- Новый диснеевский «Пиноккио» Роберта Земекиса c Томом Хэнксом (так же номинирован на худших режиссера и сценарий);
- «Доброго траура» от музыканта Machine Gun Kelly и его друзей (а также худший режиссер, худший сценарий и худшая пара);
- «Русалка и дочь короля» с Каей Скоделарио и Пирсом Броснаном;
- «Морбиус» от Sony с Джаредом Лето (худший режиссер и худший сценарий так же могут достаться этому кинокомиксу).
Худший актер первого плана
- Колсон Бэйкер, он же Machine Gun Kelly в фильме «Доброго траура»;
- Пит Дэвидсон за озвучивание мультфильма «Мармадюк»; (он же номинирован на худшую роль второго плана в «Доброго траура»);
- Том Хэнкс в новом «Пиноккио» от Disney (он же номинирован на худшую роль второго плана в «Элвисе»);
- Джаред Лето в «Морбиусе»;
- Сильвестр Сталлоне в «Самаритянине».
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Худшая актриса первого плана
- 12-летняя Райан Кира Армстронг в фильме «Воспламеняющая взглядом» по Стивену Кингу;
- Брайс Даллас Ховард в фильме «Мир юрского периода: Господство»;
- Дайан Китон в фильме «Мак и Рита»;
- Кая Скоделарио в фильме «Русалка и дочь короля»;
- Алисия Сильверстоун в фильме «Рекуин».