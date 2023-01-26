Мультик «Изумительный Морис» и другие премьеры недели

«Изумительный Морис» (оригинальное название - The Amazing Maurice), 2022, Великобритания, анимационный

Режиссеры: Тоби Генкель, Флориан Вестерманн.

В российском прокате с 26 января.

В классическом советском детективе «Возвращение «Святого Луки» персонаж Олега Басилашвили грустно говорил: «Как жить?! Кругом одно жулье...» Олег Валерианович, конечно же, прав - жуликов полно везде, даже в мультфильмах. Вот и в новом британском опусе по роману Терри Пратчетта в центре внимания красуется рыжий кот по имени Морис, который если и учился, то исключительно по конспектам Остапа Бендера.

Предприимчивый мурзик организовал сложносочиненный бизнес с участием бригады крыс и мальчугана по имени Кит - вместе они гастролируют по городам и селам, устраивая весьма эффектные представления. Сначала крысы изображают нашествие на населенный пункт, приводя местных жителей в ужас, а потом на сцену торжественно выходит Кит и, прикидываясь классическим сказочным дудочником-крысоловом, уводит «бешеных грызунов» прочь. Ну а завершает шоу сам Морис, взимая с благодарных жителей скромную плату. При этом наглый кот обманывает еще и своих подельников, обещая крысам, что скоро они покончат с криминалом и отправятся на некий райский остров, где все животные живут в мире и согласии.

Свежее творение западных мультипликаторов начинается весьма бодро, однако минуте примерно на тридцатой столь же бодро вязнет в сюжетных хитросплетениях, в которых даже взрослому человеку разобраться будет не так-то просто. Слишком много крыс самого разного пошиба, размера и духовного наполнения, слишком много рассказчиков, постоянно уступающих друг другу эту почетную функцию, - подобный коктейль, пусть и блестяще исполненный с технической точки зрения, переварит не каждый зрительский организм.

Единственным стабильным светлым (точнее, рыжим) пятном остается, собственно, кот Морис, своим прохиндейским поведением сильно смахивающий на Джека Воробья, - вроде бы и врет ежесекундно, и предает всех подряд, но какой, зараза, обаятельный! Такого послушаешь и поневоле начнешь верить в райские острова, говорящих крыс, котов и прочую волшебную чепуху.

«Крушение» (оригинальное название - Plane), 2023, США, боевик