Первые фото со съемок возрожденного сериала СТС «Папины дочки»

Снимает сериал все тот же режиссер Александр Жигалкин. И почти все девочки в игре. Ну как девочки… Многие из них уже успели стать мамами, а некоторые и не по одному разу. «Телепрограмма» раздобыла свежайшие фото со съемочной площадки и показывает, как будут выглядеть выросшие герои популярного проекта.
Новые серии проекта «Папины дочки», за производство которого отвечает онлайн-кинотеатр START, выйдут на СТС в этом году.
Галина Сергеевна
Фото: канал СТС
Елизавета Арзамасова успела выйти замуж и родить фигуристу и хореографу Илье Авербуху сына Льва. А в сериале осталась все той же папиной дочкой. Правда, воспитывать довольно повзрослевшую девочку будет уже не папа.
Сергей Васнецов
Фото: канал СТС
Персонаж Андрея Леонова теперь не только отец, но и дед! Психотерапевт Васнецов утратил контроль над любимыми дочерьми. Девочки выросли и теперь сами решают, как им жить. Но, конечно, обожают папу по-прежнему - понимают теперь, как ему было непросто с ними.
Маша
Фото: канал СТС
Мирослава Карпович тоже согласилась принять участие в съемках продолжения проекта (в отличие от коллег Дарьи Мельниковой и Екатерины Старшовой). Актриса сыграет повзрослевшую Машу Васнецову.
Вениамин
Мирослава Карпович тоже согласилась принять участие в съемках продолжения проекта (в отличие от коллег Дарьи Мельниковой и Екатерины Старшовой). Актриса сыграет повзрослевшую Машу Васнецову.
Вениамин
А вот Веник (Филипп Бледный) - теперь за старшего. По сюжету в канун очередной годовщины свадьбы его жена Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома и оставляет на попечение супругу аж четырех дочерей (см. фото сле-ва): Соню (Полина Денисова, 1), Арину (Полина Айнутдинова, 2), Лизу (Вита Корниенко, 3) и Диану (Ева Смирнова, 4). Не сойти с ума - теперь главная задача возмужавшего парня.
Василий Федотов
Фото: канал СТС
Не обойдется в сериале и без появления «Аллигатора» - богатого друга семьи Васнецовых, бизнесмена Василия Федотова. Его по-прежнему исполняет импозантный Александр Олешко.