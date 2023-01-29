Первые фото со съемок возрожденного сериала СТС «Папины дочки»

Фото: канал СТС

Фото: канал СТС

Конец прошлого года ознаменовался сногсшибательной новостью - семейный ситком «Папины дочки», который завершился в 2013-м, вернется в эфир СТС.

Снимает сериал все тот же режиссер Александр Жигалкин. И почти все девочки в игре. Ну как девочки… Многие из них уже успели стать мамами, а некоторые и не по одному разу. «Телепрограмма» раздобыла свежайшие фото со съемочной площадки и показывает, как будут выглядеть выросшие герои популярного проекта.

Новые серии проекта «Папины дочки», за производство которого отвечает онлайн-кинотеатр START, выйдут на СТС в этом году.

Галина Сергеевна

Фото: канал СТС

Елизавета Арзамасова успела выйти замуж и родить фигуристу и хореографу Илье Авербуху сына Льва. А в сериале осталась все той же папиной дочкой. Правда, воспитывать довольно повзрослевшую девочку будет уже не папа.

Сергей Васнецов

Фото: канал СТС

Персонаж Андрея Леонова теперь не только отец, но и дед!  Психотерапевт Васнецов утратил контроль над любимыми дочерьми. Девочки выросли и теперь сами решают, как им жить. Но, конечно, обожают папу по-прежнему - понимают теперь, как ему было непросто с ними.

Маша

Фото: канал СТС

Мирослава Карпович тоже согласилась принять участие в съемках продолжения проекта (в отличие от коллег Дарьи Мельниковой и Екатерины Старшовой). Актриса сыграет повзрослевшую Машу Васнецову.

Вениамин

Мирослава Карпович тоже согласилась принять участие в съемках продолжения проекта (в отличие от коллег Дарьи Мельниковой и Екатерины Старшовой). Актриса сыграет повзрослевшую Машу Васнецову.

Вениамин

А вот Веник (Филипп Бледный) - теперь за старшего. По сюжету в канун очередной годовщины свадьбы его жена Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома и оставляет на попечение супругу аж четырех дочерей (см. фото сле-ва): Соню (Полина Денисова, 1), Арину (Полина Айнутдинова, 2), Лизу (Вита Корниенко, 3) и Диану (Ева Смирнова, 4). Не сойти с ума - теперь главная задача возмужавшего парня.

Василий Федотов

Фото: канал СТС

Не обойдется в сериале и без появления «Аллигатора» - богатого друга семьи Васнецовых, бизнесмена Василия Федотова. Его по-прежнему исполняет импозантный Александр Олешко.

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