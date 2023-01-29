Первые фото со съемок возрожденного сериала СТС «Папины дочки»

Снимает сериал все тот же режиссер Александр Жигалкин. И почти все девочки в игре. Ну как девочки… Многие из них уже успели стать мамами, а некоторые и не по одному разу. «Телепрограмма» раздобыла свежайшие фото со съемочной площадки и показывает, как будут выглядеть выросшие герои популярного проекта.

Новые серии проекта «Папины дочки», за производство которого отвечает онлайн-кинотеатр START, выйдут на СТС в этом году.

Галина Сергеевна