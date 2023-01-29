5 свежайших российских сериалов на онлайн-платформах

Фолк-хоррор, триллер.

Продолжение сериала 2020 года про паренька Егора Чудинова (Глеб Калюжный), который ищет в пермской тайге пропавших родителей вместе со своим дядей - патологоанатомом Николаем (Андрей Мерзликин). Герои, убитые в конце первого сезона, оказались между мирами мертвых и живых. У них есть 40 дней, чтобы попытаться вернуться обратно. Помочь может сила пама - могущественного колдуна, которой теперь обладает Егор. Но и убийца Николай не теряет времени даром.

Также в ролях: Алексей Розин, Анастасия Чистякова, Ксения Отинова, Алексей Серебряков, Алексей Корсуков и др.

Где смотреть: Premier с 19 января.

«Открывай, полиция!»