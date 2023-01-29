5 свежайших российских сериалов на онлайн-платформах

«Я любила мужа»
Драмеди.
Ксения (Светлана Ходченкова) - жена и мать каких мало: заботливая, нежная. А вот муж у нее редкая сволочь. Но она не ропщет и смиренно несет свою ношу до поры. Последней каплей стала измена мужа. На беду Ксения узнала об этом во время исполнения супружеского долга. Женщина расстроилась и совершенно случайно убила отца своих детей. Ну и понеслось: для начала нужно надежно спрятать тело, чтобы не сесть в тюрьму и не оставить детей сиротами. А потом придумать, как заработать на жизнь, ведь деньгами мужа она воспользоваться не может. Забитая домохозяйка на глазах превращается в сильную женщину.
Также снимались: Александр Яценко, Павел Ворожцов, Юля Александрова, Олег Гаас.
Где смотреть: Premier с 26 января.
«Фандорин. Азазель»
Фото: кадр из фильма
Детектив, альтернативная реальность.
Новая экранизация самого первого романа Бориса Акунина о приключениях молодого сыщика Эраста Фандорина. Действие перенесено из 1876 года (как в книге) в 2023-й. Это альтернативная реальность: столица России - Петроград, страной управляет царь Николай III. А дальше все по тексту - Фандорин (Владислав Тирон) осваивается в полицейском сыске и проявляет недюжинную сообразительность и находчивость в ходе расследования загадочного самоубийства молодого миллионера.
Также в ролях: Алексей Семчев, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Артем Быстров.
Где смотреть: «Кинопоиск» с 19 января.
«Территория-2»
Фото: кадр из фильма
Фолк-хоррор, триллер.
Продолжение сериала 2020 года про паренька Егора Чудинова (Глеб Калюжный), который ищет в пермской тайге пропавших родителей вместе со своим дядей - патологоанатомом Николаем (Андрей Мерзликин). Герои, убитые в конце первого сезона, оказались между мирами мертвых и живых. У них есть 40 дней, чтобы попытаться вернуться обратно. Помочь может сила пама - могущественного колдуна, которой теперь обладает Егор. Но и убийца Николай не теряет времени даром.
Также в ролях: Алексей Розин, Анастасия Чистякова, Ксения Отинова, Алексей Серебряков, Алексей Корсуков и др.
Где смотреть: Premier с 19 января.
«Открывай, полиция!»
Фото: кадр из фильма
Комедия.
Маша полюбила космонавта Андрея, молодые решили пожениться, но вот беда - у паря физиологическая непереносимость людей в полицейской форме: накатывает нервный тик. А у Маши отец как раз мент (Иван Охлобыстин), преступников ловит. Никак ему не дается только вор-рецидивист Тактаров.
Когда две попытки зарегистрировать брак не увенчались успехом, Андрей вспомнил, что клин клином вышибают. Он решил устроиться в полицию стажером, чтобы работать с будущим тестем, побороть свой недуг и наконец расписаться с Машей.
Также в ролях: Денис Парамонов, Софья Присс, Артем Быстров, Дэниэл Барнс.
Где смотреть: Okko с 19 января.
«Просто Михалыч»
Фото: кадр из фильма
Комедия.
Владимир Епифанцев был так хорош в роли деревенского мужика в «Жуках», что ему предложили роль в том же амплуа. Суровый сибиряк Михалыч из таежного села Шарапово едет в Москву искать правду - ушлые бандюги отжимают у его лесхоза землю.
Останавливается он у двоюродного брата Владимира, который стал бизнесменом и сказочно разбогател: огромный дом на Рублевке, членство в совете директоров. Только нет у Владимира счастья - он так и остался тюфяком: жена им помыкает, а сын-лоботряс ни в грош не ставит. Витальный Михалыч дивится, как в Москве не по-людски живут, и начинает битву за лесхоз. Тем временем сын Владимира намерен прославить Михалыча в соцсетях.
Также снимались: Ольга Медынич, Павел Ворожцов, Гоша Куценко, Екатерина Климова, Антон Рогачев, Светлана Камынина.
Где смотреть: ТНТ и Premier с 30 января.