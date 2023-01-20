Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обсуждают новый совместный фильм

А почему бы Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку, которые поженились в 2022 году, не воссоединиться не только в жизни, но и на экране? Вот это был бы хайп.

В 2003 году их совместный фильм «Джильи» наделал много шума, хоть и был разгромлен критиками, да еще и в прокате провалился. Может, пора Бену и Джен снять что-нибудь нормальное, воспев свою любовь в веках?

На днях на премьере нового фильма «Моя пиратская свадьба» Лопес спросили, не хочет ли она снова схлестнуться с Аффлеком в полнометражном проекте. Супруги как-никак.