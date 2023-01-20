Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обсуждают новый совместный фильм

А почему бы Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку, которые поженились в 2022 году, не воссоединиться не только в жизни, но и на экране? Вот это был бы хайп.
В 2003 году их совместный фильм «Джильи» наделал много шума, хоть и был разгромлен критиками, да еще и в прокате провалился. Может, пора Бену и Джен снять что-нибудь нормальное, воспев свою любовь в веках?
На днях на премьере нового фильма «Моя пиратская свадьба» Лопес спросили, не хочет ли она снова схлестнуться с Аффлеком в полнометражном проекте. Супруги как-никак.
«Может быть, может быть! Абсолютно, — ответила актриса журналисту издание Variety. — Мы обсуждаем. Нам нравится быть вместе и работать вместе, так что, да, никогда не знаешь, что будет».
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За свою карьеру в кино Джей Ло за кого только из актеров не выходила замуж: в половине фильмов играла невест. Но если она устроит киношную свадьбу с Беном, это будет настоящий взрыв, так как зрители будут знать, что за сценарной выдумкой стоит настоящая драматичная история любви.