Джаред Лето возглавит актерский состав третьего «Трона»

Несколько лет подряд разные люди в Голливуде пытались воскресить фантастическую кинофраншизу «Трон», но их проекты глохли еще на стадии разработки. И вот появились более уверенные новости о третьем фильме этой киберпанковой истории.

Он будет называться «Трон: Арес», съемками займется компания Disney. Сценарий уже пишется, а на место режиссера претендует Хоаким Роннинг, снявший вторую «Малефисенту».

Но самая главная новость: одну из главных ролей в проекте сыграет Джаред Лето. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. 51-летнему актеру не впервой воскрешать киберпанковые франшизы, ранее он сыграл злодея в сиквеле «Бегущий по лезвию 2049».