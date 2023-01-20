Джаред Лето возглавит актерский состав третьего «Трона»

Несколько лет подряд разные люди в Голливуде пытались воскресить фантастическую кинофраншизу «Трон», но их проекты глохли еще на стадии разработки. И вот появились более уверенные новости о третьем фильме этой киберпанковой истории.
Он будет называться «Трон: Арес», съемками займется компания Disney. Сценарий уже пишется, а на место режиссера претендует Хоаким Роннинг, снявший вторую «Малефисенту».
Но самая главная новость: одну из главных ролей в проекте сыграет Джаред Лето. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. 51-летнему актеру не впервой воскрешать киберпанковые франшизы, ранее он сыграл злодея в сиквеле «Бегущий по лезвию 2049».
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Напомним, первый «Трон» вышел в 1982 года с Джеффом Бриджесом в главной роли. Это был новаторский фильм в плане использования компьютерной графики. В 2010 году вышло его продолжение «Трон: Наследие» с Гарретом Хедлундом, которое также было сильно своими спецэффектами.