От создателей «Богемской рапсодии» и «Гладиатора»: в Голливуде собираются снять байопик о Майкле Джексоне

Кинокомпания Lionsgate и режиссер Антуан Фукуа («Король Артур», «Падение Олимпа», «Великий уравнитель», «Великолепная семерка») объединились, чтобы снять биографический фильм о Майкле Джексоне, съемки которого начнутся в 2023 году.

Продюсер Грэм Кинг, работавший над «Богемской рапсодией», так же в деле вместе с заведующими собственностью культового певца и танцора. За сценарий отвечает Джон Логан («Гладиатор», «Авиатор», «007: Координаты «Скайфолл»).

«Для меня нет артиста с такими же силой, харизмой и чистым музыкальным гением, как у Майкла Джексона. В создании музыкальных клипов на меня повлияло его творчество — он был первым темнокожим артистом, попавшим в ротацию MTV. Его музыка и образы являются частью моего мировоззрения, и шанс рассказать свою историю на экране вместе с его музыкой был непреодолимым», — говорит Фукуа.

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