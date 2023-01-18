В Голливуде рассказали, будет ли новый «Шрек»

Вполне вероятно, что вскоре мы сможем увидеть пятую часть знаменитого анимационного фильма «Шрек»: стало известно о планах студии DreamWorks снять очередное продолжение истории.

Об этом рассказал западным СМИ инсайдер из Голливуда — Дэниэл Рихтман. Он утверждает, что пятая часть «Шрека» уже находится в разработке. К этому его создателей подтолкнул успех «Кота в сапогах – 2»: мультфильма, который стал сиквелом спин-оффа, рассказывающим об одном из персонажей «Шрека».

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О необходимости снять пятого «Шрека» не раз говорил и Антонио Бандерас, подаривший свой голос Коту в сапогах. По материалам издания РИА ФАН.