В Голливуде рассказали, будет ли новый «Шрек»

Фото: кадр из фильма «Шрек»

Фото: кадр из фильма «Шрек»

По словам инсайдера, работа над пятой частью фильма «Шрек» уже ведется.

Вполне вероятно, что вскоре мы сможем увидеть пятую часть знаменитого анимационного фильма «Шрек»: стало известно о планах студии DreamWorks снять очередное продолжение истории.

Об этом рассказал западным СМИ инсайдер из Голливуда — Дэниэл Рихтман. Он утверждает, что пятая часть «Шрека» уже находится в разработке. К этому его создателей подтолкнул успех «Кота в сапогах – 2»: мультфильма, который стал сиквелом спин-оффа, рассказывающим об одном из персонажей «Шрека».

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О необходимости снять пятого «Шрека» не раз говорил и Антонио Бандерас, подаривший свой голос Коту в сапогах. По материалам издания РИА ФАН.

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