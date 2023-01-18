Страшный смысл фильма «Аватар: Путь воды»: объясняет Платон Беседин

Вторая часть фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона ожидаемо стала новой сенсацией. Писатель Платон Беседин объяснил, в чем заключается настоящая идея «Автара» и почему основная масса зрителей поняла его неправильно.

«Главная идея второго «Аватара» заключается в том, что где бы ни появились люди, они будут нести боль, ненависть и разрушение. Люди — главное зло во вселенной «Аватара», — считает писатель.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

По его мнению, не стоило тратить сотни миллионов долларов, чтобы донести эту незамысловатую мысль до сознания зрителей.

«Да, «Аватар: Путь воды» — великолепно сделанная бессмыслица. Но не в этом ли столь чудесно отражается дух времени? Когда кинотеатры ломятся от желающих посмотреть на великолепную картинку, в коей нет почти никакого смысла. Не это ли приговор человечеству, мечтающему убежать в другой мир?

Но на самом деле мечтающему убежать прежде всего от самого себя. Беда в том, что в кинематографе это возможно, а вот в реальной жизни — вряд ли», — сказал Платон Беседин в интервью телеканалу «360».