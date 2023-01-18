Ченнинг Татум собирается снять ремейк «Привидения», заняв место Патрика Суэйзи

В новом интервью голливудский актер Ченнинг Татум признался, что его продюсерская компания Free Association владеет правами на культовый фильм «Привидение» 1990 года, в котором снялись Патрик Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг.
По словам 42-летнего артиста, он пытается «собрать» ремейк этой картины и вполне может сыграть в нем главную роль. Однако кинозвезда понимает, что в оригинальной драме имеются некоторые проблемные стереотипы, поэтому он хочет немного отойти от «Привидения» 30-летней давности.
«Мы собираемся сделать что-то другое, — рассказал Ченнинг журналу Vanity Fair. — Я думаю, что его нужно немного изменить и сделать наш вариант…»
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Напомним, в оригинальном фильме убитый банкир становится призраком и пытается с того света спасти возлюбленную от своих врагов. Картина получила «Оскар» за оригинальный сценарий и собрала в мировом прокате 505 миллионов долларов, став самым успешным кинорелизом 1990 года и третьим самым кассовым фильмом в истории на тот момент.