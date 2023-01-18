Ченнинг Татум сам «убил» своего персонажа в «Броске кобры», чтобы не сниматься этом фильме

В 2009 году вышел супергеройский боевик «Бросок кобры», в котором Ченнинг Татум и другие актеры сыграли героев популярной в Америке серии игрушек-солдатиков. В 2013-ом у фильма появился сиквел, но герой Татума в нем умер в самом начале фильма, передав экранное время другим бравым ребятам.

Как выяснилось, актер сам настоял на скоропостижной гибели своего персонажа. О чем он честно рассказал в новом интервью, подчеркнув, что не жалеет о своем решении. А все потому, что Ченнингу совершенно не хотелось сниматься в этой франшизе. Даже после того, как в нее пригласили Дуэйна Джонсона и Брюса Уиллиса.