Назван лучший фильм года в США

Американские и канадские кинокритики назвали лучший фильм 2022 года. Таким, по их мнению, стала фантастическая комедия, соединившая в себе элементы драмы и боевика, под названием «Все везде и сразу». Картина Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта была представлена на церемонии вручения премии Critics Choice Awards сразу в 14 категориях и получила рекордное количество номинаций.

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Лучшей комедией стал фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» с Дэниелом Крейгом в главной роли, а среди анимационных картин первое место досталось ленте «Пиноккио Гильермо дель Торо», сообщает издание РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.