Драма «Хоккей навсегда» и другие премьеры недели

«Хоккей навсегда» (оригинальное название - Smeсka), 2020, Чехия, драма.
- Режиссер: Томас Поленски. В ролях: Томаш Далецки, Томаш Мрвик и др.
- В российском прокате с 19 января.
В молодежной хоккейной команде «Волки» появляется новый вратарь - 16-летний Давид. Юноша невероятно талантлив, но у него диабет - играть с таким диагнозом можно, а вот заставить циничных одноклубников не обращать на него внимания, увы, нельзя. К тому же у Давида богатый и влиятельный папа, чересчур активно вмешивающийся в карьеру сына, что тоже не добавляет молодому человеку популярности в глазах партнеров - со свойственной подросткам неконтролируемой жестокостью они начинают старательно травить «ущербного мажора».
О том, что «суровый бой ведет ледовая дружина» не только на площадке, но и за ее пределами, любой здравомыслящий человек наверняка догадывался - не может мужской коллектив, добывающий голы-очки-секунды, всегда оставаться дружным и пушистым. Поэтому после достаточно травоядного отечественного сериала «Молодежка», в котором разборки в хоккейной раздевалке не выходили за рамки испепеляющих взглядов и криков «Да пошел ты!», нашему зрителю полезно будет понаблюдать за куда более реалистичной историей, вышедшей из-под пера чешских кинематографистов.
Авторы драмы «Хоккей навсегда» разбираются в ледовых баталиях как минимум не хуже российских коллег, да и любят их точно не меньше, однако рассказывают о буднях молодых спортсменов без восторженного блеска в залитых слезами умиления глазах. Местами братья-славяне даже слегка перегибают палку (или, если угодно, клюшку) - после такого многие родители, мечтавшие превратить сына в нового Овечкина, скорее всего, постараются забыть о хоккее навсегда.
«На краю» (оригинальное название - The Ledge), 2022, Великобритания, триллер.
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Ховард Дж. Форд. В ролях: Бриттани Эшворт, Бен Лэмб и др.
- В российском прокате с 19 января.
После недавней «Вышки» нам вновь предлагают триллер о застрявшей на вершине девушке, причем на сей раз завязка интереснее - сюжет разворачивается в Италии, в Альпах, героиня спасается от ведомой садистом и насильником банды, прикончившей ее подругу. По факту же «Вышка» при более скудных вводных смотрится намного эффектнее малобюджетного триллера, в котором роль Италии играет Сербия, а сочные натурные съемки позорно бегут под напором дешевой компьютерной графики.
«Отзвуки прошлого» (оригинальное название - The Old Way), 2023, США, вестерн.
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Бретт Доноху. В ролях: Николас Кейдж, Клинт Ховард и др.
- В российском прокате с 19 января.
Представьте себе, Николас Кейдж дожил до 59 лет (день рождения актер отпраздновал 7 января) и, сыграв более чем в ста картинах, умудрился не записать на свой счет ни одного вестерна. Однако сие досадное недоразумение уже улажено - в одном из первых фильмов наступившего года обладатель «Оскара» наденет шляпу, возьмет кольт и докажет всем, что с традициями Джона Уэйна знаком не понаслышке.