Драма «Хоккей навсегда» и другие премьеры недели

«Хоккей навсегда» (оригинальное название - Smeсka), 2020, Чехия, драма.

Режиссер: Томас Поленски. В ролях: Томаш Далецки, Томаш Мрвик и др.

В российском прокате с 19 января.

В молодежной хоккейной команде «Волки» появляется новый вратарь - 16-летний Давид. Юноша невероятно талантлив, но у него диабет - играть с таким диагнозом можно, а вот заставить циничных одноклубников не обращать на него внимания, увы, нельзя. К тому же у Давида богатый и влиятельный папа, чересчур активно вмешивающийся в карьеру сына, что тоже не добавляет молодому человеку популярности в глазах партнеров - со свойственной подросткам неконтролируемой жестокостью они начинают старательно травить «ущербного мажора».

О том, что «суровый бой ведет ледовая дружина» не только на площадке, но и за ее пределами, любой здравомыслящий человек наверняка догадывался - не может мужской коллектив, добывающий голы-очки-секунды, всегда оставаться дружным и пушистым. Поэтому после достаточно травоядного отечественного сериала «Молодежка», в котором разборки в хоккейной раздевалке не выходили за рамки испепеляющих взглядов и криков «Да пошел ты!», нашему зрителю полезно будет понаблюдать за куда более реалистичной историей, вышедшей из-под пера чешских кинематографистов.

Авторы драмы «Хоккей навсегда» разбираются в ледовых баталиях как минимум не хуже российских коллег, да и любят их точно не меньше, однако рассказывают о буднях молодых спортсменов без восторженного блеска в залитых слезами умиления глазах. Местами братья-славяне даже слегка перегибают палку (или, если угодно, клюшку) - после такого многие родители, мечтавшие превратить сына в нового Овечкина, скорее всего, постараются забыть о хоккее навсегда.

«На краю» (оригинальное название - The Ledge), 2022, Великобритания, триллер.