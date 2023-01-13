Сергей Гармаш — о тайнах съемок «Чебурашки»: партнерши, муляжи и прочие хитрости

Семейный фильм «Чебурашка» продолжает бить рекорды популярности. Актер Сергей Гармаш, исполнивший в картине роль Гены, оказывается, заранее знал, что фильм ждет успех.

«Относительно «Чебурашки» у меня было такое предчувствие или предположение, что фильм понравится зрителям, хотя бы потому, что его снимал Дмитрий Дьяченко, у которого уже были очень удачные проекты. Во-вторых, потому что я сразу понимал — это такое очень доброе и семейное кино, которое будет иметь успех, как и оказалось в итоге», — сказал актер.

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Сергей Гармаш объяснил также некоторые тонкости работы с «виртуальным» партнером.

«Чебурашка был не совсем виртуальным. Со мной на площадке работала партнерша, актриса Екатерина, имеющая маленький рост, она и подыгрывала. Плюс было три муляжа самого Чебурашки, а также актриса Ольга Кузьмина, подарившая ему свой голос.

Уверяю вас, такая работа — это не самая большая сложность: ты же понимаешь, чем занимаешься. Изначально есть такая установка, что тебе придется сосуществовать с мультипликационным персонажем, поэтому к этому готовишься», — приводит слова актера издание РИА ФАН.