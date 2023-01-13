Эксперт рассказал, сколько нужно «Чебурашек», чтобы вывести российские кинотеатры из кризиса

Российский кинобизнес аплодирует новому фильму «Чебурашка», который за пару недель заработал в прокате более 3,4 миллиарда рублей и, кажется, стал надеждой для отечественных кинотеатров в период кризиса.
Однако один единственный «Чебурашкой», как бы ни был могуч этот зверек, ситуацию не исправит. Российскому кино нужно около десяти таких фильмов в год, чтобы их кассовый успех разогнал тучи над большими экранами. Такое мнение высказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
«Чебурашка» — это удивительный фильм, который выстрелил. Но чтобы кинотеатр жил, чтобы люди постоянно ходили в кино, чтобы кинотеатру хотя бы работать в ноль, а не в минус, надо собирать 35-40 миллиардов рублей в год, — цитирует эксперта ТАСС. — Поэтому нам надо десять таких «Чебурашек» в год».
По словам Воронкова, до пандемии, в 2019 году оборот кинотеатров достигал 55 миллиардов рублей. Такие доходы позволяли киносетям развиваться и открывать новые объекты. А 35-40 миллиардов — это сумма, необходимая для работы «в замороженном состоянии», когда кинотеатры не развиваются, а просто пытаются сохранить то, что есть.
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Добавим, что 10 января семейная комедия «Чебурашка» обогнала по сборам фильм «Холоп» и стала самой кассовой российской картиной в истории отечественного проката.