Эксперт рассказал, сколько нужно «Чебурашек», чтобы вывести российские кинотеатры из кризиса

Российский кинобизнес аплодирует новому фильму «Чебурашка», который за пару недель заработал в прокате более 3,4 миллиарда рублей и, кажется, стал надеждой для отечественных кинотеатров в период кризиса.

Однако один единственный «Чебурашкой», как бы ни был могуч этот зверек, ситуацию не исправит. Российскому кино нужно около десяти таких фильмов в год, чтобы их кассовый успех разогнал тучи над большими экранами. Такое мнение высказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.