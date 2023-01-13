Постер обновленного «Титаника» обескуражил зрителей прической героини Кейт Уинслет

10 февраля на Западе снова выйдет в прокат культовый фильм «Титаник». Релиз посвящен 25-й годовщине картины. Ее покажут в обновленном формате 3D 4K HDR с высокой частотой кадров.

По этому случаю студия Paramount выпустила обновленный постер «Титаника» с обнимающимися Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. Однако западные зрители посмотрели на афишу и кое-чего не поняли. Почему у героини Кейт на правой стороне головы одна прическа, а на левой совсем другая?