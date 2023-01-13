Постер обновленного «Титаника» обескуражил зрителей прической героини Кейт Уинслет

«Титаник»

Старый постер «Титаника» (1997 год). Фото: Global Look Press

Как будто два образа актрисы слепили в один.

10 февраля на Западе снова выйдет в прокат культовый фильм «Титаник». Релиз посвящен 25-й годовщине картины. Ее покажут в обновленном формате 3D 4K HDR с высокой частотой кадров.

По этому случаю студия Paramount выпустила обновленный постер «Титаника» с обнимающимися Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. Однако западные зрители посмотрели на афишу и кое-чего не поняли. Почему у героини Кейт на правой стороне головы одна прическа, а на левой совсем другая?

Что не так с прической Кейт? Фото: Paramount Pictures

«Меня действительно напрягает то, что у Кейт Уинслет здесь две разные прически», — написал один из зрителей в Twitter.

«Волосы Кейт Уинслет: левая сторона на улице, правая — на простыне», — добавил другой.

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Также пошли шуточки о том, что из-за обилия волос героини персонажу Ди Каприо не нашлось места на спасительной двери в конце фильма, и он утонул. А как вам новый постер?

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