Что делать, чтобы стать крутым: завершились съемки криминальной комедии «Сломя голову»

В Екатеринбурге завершились съемки криминальной комедии «Сломя голову» режиссера Евгения Григорьева («Подельники», «Руками», «Про рок»). В картине снялись Егор Корешков, Владимир Битоков, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Рома Зверь и Алексей Федорченко.

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Главный герой — скромный и нерешительный преподаватель античной литературы — становится случайным свидетелем ограбления банка. Это событие круто изменит его жизнь, запустив целую цепочку трагикомичных и странных событий, которые пробудят в робком мужчине его темное «я».

«В этом фильме, помимо двух главных героев-антагонистов, которые встретились и перевернули жизнь друг друга, важную роль играет мой родной Екатеринбург. Мы придумали с оператором-постановщиком, что это город на воде, который нежно обнимают уральские горы. И, конечно, это определяет тональность картины», — говорит режиссер Евгений Григорьев.

Чтобы достоверно передать абсолютно все образы, авторы фильма задействовали в массовых сценах настоящих представителей профессий: продавцов, водителей, журналистов, завсегдатаев баров.