Комедия «Битва шефов» и другие премьеры недели

«Битва шефов» (оригинальное название - La vida padre), 2022, Испания, комедия.

Режиссер: Хоакин Масон. В ролях: Карра Элехальде, Энрик Окер и др.

В российском прокате с 12 января.

«Я пошутить хотел...» - эта хорошо знакомая всем нам фраза из «Курьера» часто используется как идеальное оправдание, но двум испанским мальчишкам, Микелю и Андеру, оправдаться таким нехитрым образом за свою шалость было бы довольно сложно. Хотя они тоже хотели просто пошутить: наловили мелких лягушек и засунули их практически во все блюда (супы, жюльены, салаты), которые наготовил их отец, самый известный в городе Бильбао повар.

И так уж получилось, что именно в этот «лягушачий» день в ресторан к знаменитому шефу пожаловал дорогой гость - испанский король. Нетрудно догадаться, что блюда «с сюрпризом» ему, мягко говоря, не очень понравились - случился грандиозный скандал, ресторан закрыли, а униженный и оскорбленный повар, так и не поняв, кто его подставил, покончил с собой.

Прошло 30 лет, терзаемый угрызениями совести Микель становится звездой кулинарного искусства (его бедовый братец трудится в семейном ресторане метрдотелем), и вдруг происходит нечто невероятное - в Бильбао приезжает отец братьев, которого все считали погибшим.

Оказывается, он не умер, но попытка суицида даром не прошла - мужчина страдает редким видом психического расстройства и пребывает в полной уверенности, что на дворе все еще 1990 год. Бедняга отказывается принимать тот факт, что его дети выросли, поэтому ведет себя, мягко говоря, странно, именуя пытающегося наладить контакт с папой Микеля мажором-самозванцем.

В любых неприятностях можно обнаружить положительные моменты, вот и голливудский бойкот, лишивший наш прокат заокеанских блокбастеров, позволяет присмотреться к европейскому кино. Прежде всего на российский рынок хлынул мощный поток достойных французских картин, но порой из него, как лягушки из жюльена, выскакивают неплохие фильмы, сделанные и в других странах, - например, вот эта испанская комедия.

Конечно, «Битва шефов» - не Педро Альмодовар и не Карлос Саура, кинематографических открытий от подобного опуса ждать не стоит, соответственно не стоит и придираться к качеству юмора (некоторые шуточки в исполнении сбрендившего папаши вполне пригодилась бы в «Аншлаге» или «Кривом зеркале»). Впрочем, стоит учитывать и время выхода ленты в прокат - требующий отдыха зрительский организм вряд ли сможет сейчас переварить наполненный глубоким смыслом продукт, ему подавай что-нибудь попроще. Ну а о высокой кухне можно будет подумать уже после праздников.

«Каспер. Легенда возвращается» (оригинальное название - Ghoster), 2022, США, фэнтези.