Комедия «Битва шефов» и другие премьеры недели

«Битва шефов» (оригинальное название - La vida padre), 2022, Испания, комедия.
Режиссер: Хоакин Масон. В ролях: Карра Элехальде, Энрик Окер и др.
В российском прокате с 12 января.
«Я пошутить хотел...» - эта хорошо знакомая всем нам фраза из «Курьера» часто используется как идеальное оправдание, но двум испанским мальчишкам, Микелю и Андеру, оправдаться таким нехитрым образом за свою шалость было бы довольно сложно. Хотя они тоже хотели просто пошутить: наловили мелких лягушек и засунули их практически во все блюда (супы, жюльены, салаты), которые наготовил их отец, самый известный в городе Бильбао повар.
И так уж получилось, что именно в этот «лягушачий» день в ресторан к знаменитому шефу пожаловал дорогой гость - испанский король. Нетрудно догадаться, что блюда «с сюрпризом» ему, мягко говоря, не очень понравились - случился грандиозный скандал, ресторан закрыли, а униженный и оскорбленный повар, так и не поняв, кто его подставил, покончил с собой.
Прошло 30 лет, терзаемый угрызениями совести Микель становится звездой кулинарного искусства (его бедовый братец трудится в семейном ресторане метрдотелем), и вдруг происходит нечто невероятное - в Бильбао приезжает отец братьев, которого все считали погибшим.
Оказывается, он не умер, но попытка суицида даром не прошла - мужчина страдает редким видом психического расстройства и пребывает в полной уверенности, что на дворе все еще 1990 год. Бедняга отказывается принимать тот факт, что его дети выросли, поэтому ведет себя, мягко говоря, странно, именуя пытающегося наладить контакт с папой Микеля мажором-самозванцем.
В любых неприятностях можно обнаружить положительные моменты, вот и голливудский бойкот, лишивший наш прокат заокеанских блокбастеров, позволяет присмотреться к европейскому кино. Прежде всего на российский рынок хлынул мощный поток достойных французских картин, но порой из него, как лягушки из жюльена, выскакивают неплохие фильмы, сделанные и в других странах, - например, вот эта испанская комедия.
Конечно, «Битва шефов» - не Педро Альмодовар и не Карлос Саура, кинематографических открытий от подобного опуса ждать не стоит, соответственно не стоит и придираться к качеству юмора (некоторые шуточки в исполнении сбрендившего папаши вполне пригодилась бы в «Аншлаге» или «Кривом зеркале»). Впрочем, стоит учитывать и время выхода ленты в прокат - требующий отдыха зрительский организм вряд ли сможет сейчас переварить наполненный глубоким смыслом продукт, ему подавай что-нибудь попроще. Ну а о высокой кухне можно будет подумать уже после праздников.
«Каспер. Легенда возвращается» (оригинальное название - Ghoster), 2022, США, фэнтези.
Фото: кадр из фильма
Режиссер: Райан Беллгардт. В ролях: Софи Проктор, Дж. Р. Браун и др.
В российском прокате с 12 января.
Злые американские банкиры вот-вот выселят отца одиночку и его дочь из их уютного дома, просьбы простить-понять-подождать на акул империализма не действуют. И тут вдруг на папу с дочкой сваливается наследство - гигантский старинный особняк, принадлежавший семье умершей жены мужчины (и соответственно матери девочки).
Вот оно, спасение - быстренько продать дом, выплатить долги и вздохнуть с облегчением. Но герои не учли один немаловажный момент: в доме, оказывается, обитает привидение - оно хоть и вполне безобидное, но требует к себе внимания, да дом с живущим в нем призраком продать теперь не так-то просто.
Снятое за три копейки незатейливое семейное фэнтези настолько явно перекликается с хитом 1995 года «Каспер», что наши прокатчики не постеснялись с помощью замены названия две картины между собой связать. Увы, связь здесь лишь в очевидном сюжетном заимствовании, которое так и тянет назвать плагиатом. И вряд ли этот плагиат создателям нового фильма поможет: оригинальная картина собрала в прокате $288 миллионов, новой, похоже, не светит даже сотая часть этой суммы.
«Лили и море» (оригинальное название - Grand marin), 2022, Франция - Исландия, драма.
Фото: кадр из фильма
Режиссер: Динара Друкарова. В ролях: Динара Друкарова, Бьёдн Хлинур Харальдссон и др.
В российском прокате с 12 января.
Уроженка Ленинграда Динара Друкарова прославилась благодаря картине Алексея Балабанова «Про уродов и людей», но сейчас она актриса скорее французская, хотя ее происхождение по-прежнему дает ей право претендовать на роли русских - достаточно вспомнить культовый шпионский сериал «Бюро легенд», где она сыграла сотрудницу ФСБ.
В драме «Лили и море», ставшей для Динары полнометражным режиссерским дебютом, шпионить она ни за кем не собирается - здесь актрисе придется рыбачить (ее героиня Лили становится членом команды рыболовного судна, промышляющего на севере Европы). Для Лили это отличный способ познать и проверить себя, ведь кругом вода, холод и недружелюбные мужики, уверенные в том, что присутствие женщины на корабле ни к чему хорошему не приведет.