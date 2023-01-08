«Это было унизительно»: на съемках «Фантастических тварей» с Эдди Редмэйном произошел неприятный казус

Самый неловкий момент в актерской карьере англичанина Эдди Редмэйна случился на съемках «Фантастических тварей» 2016 года. О неприятном казусе 41-летний артист рассказал в коротком блиц-интервью.

Фанаты «Гарри Поттера» наверняка помнят сцену, в которой герой Редмэйна пытается усмирить фантастическую тварь, похожую на носорога. Для этого он исполняет странный танец, включающий в себя множество приседаний и бессвязных движений. Казалось бы, что может пойти не так…

«Это было унизительно, но я успел порвать штаны. Моя задница была выставлена на всеобщее обозрение на ночной съемке в центре Уотфорда (английский город, - Прим. авт.)», — цитирует актера британский журнал Vogue.

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