Николас Кейдж предстал в образе графа Дракулы в новом трейлере

7 января Николасу Кейджу исполнится 59 лет. Ему пора играть персонажей постарше, верно? Вот он и сыграл!
5 января кинокомпания Universal Pictures опубликовала трейлер темной комедии «Ренфилд», в которой звезда кино играет графа Дракулу. Это будет страшно смешно!
Картина расскажет о помощнике тысячелетнего вампира по имени Ренфилд (его играет Николас Холт). Спустя века рабства он сбежал от своего господина и решил начать новую жизнь в современном мире. Но не тут-то было – повелитель тьмы везде его найдет.
Главному герою предстоит побороть свою вампирскую зависимость и спасти девушку-полицейскую, в которую влюбился. А еще в трейлере нам показали, как он пришел на сеанс группой психотерапии и рассказал о «токсичных отношениях» со своим боссом.
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В картине также снялись Аквафина и Бен Шварц. Премьера в американских кинотеатрах намечена на 14 апреля 2023 года.