Николас Кейдж предстал в образе графа Дракулы в новом трейлере

7 января Николасу Кейджу исполнится 59 лет. Ему пора играть персонажей постарше, верно? Вот он и сыграл!

5 января кинокомпания Universal Pictures опубликовала трейлер темной комедии «Ренфилд», в которой звезда кино играет графа Дракулу. Это будет страшно смешно!

Картина расскажет о помощнике тысячелетнего вампира по имени Ренфилд (его играет Николас Холт). Спустя века рабства он сбежал от своего господина и решил начать новую жизнь в современном мире. Но не тут-то было – повелитель тьмы везде его найдет.