Павел Прилучный избил нового жениха Кристины Асмус

В Сети вышел новый фильм «Мажор в Сочи» - это продолжение популярного сериала Первого канала «Мажор». На этот раз главный герой, которого играет Павел Прилучный, уезжает вместе со своей дочкой в курортную столицу России, где открывает отель.

Но бизнес у Соколовского идет наперекосяк - то клиенты капризные, то местные воротилы пытаются отжать гостиницу, чтобы построить на ее месте винодельню.

В Сети о фильме неоднозначные отзывы. Пишут, что Прилучный постоянно избивает в картине нового жениха Кристины Асмус - молодого актера Романа Евдокимова. Сначала к его очаровательной мордашке прикладывается Павел, а принимает эстафету Майков.

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