Новый «Индиана Джонс», «Вызов» и «Холоп-2»: ожидаемые фильмы 2023 года

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1»

Том Круз тоже снял новую «Миссию», хотя пандемия неплохо потрепала ему нервы. Но тем не менее, мы все-таки увидим новые приключения команды «Миссия невыполнима». Надеемся, Круз снова сам участвовал во всех трюках без дублеров.

Дата премьеры: 12 июля 2023 года