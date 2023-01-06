Новый «Индиана Джонс», «Вызов» и «Холоп-2»: ожидаемые фильмы 2023 года

Зарубежные
«Индиана Джонс и Часы судьбы»
Харрисон Форд, несмотря на свой возраст, не отстает от Киану Ривза и снова возвращается к роли археолога и любителя приключений. Для фильма Форда «омоложивали», чтобы показать Индиану в прошлом.
Дата премьеры: 28 июня 2023 года
Кадр из фильма «Стражи галактики. Часть 3»
«Стражи галактики. Часть 3»
Продолжение «Стражей», которого ждут многие фанаты студии Marvel. У фильма интересная судьба из-за режиссера Джеймса Ганна, которого пытались убрать из проекта. Но из-за реакции поклонников, а также многих звезд, Ганна вернули во франшизу.
Дата премьеры: 3 мая 2023 года
Кадр из фильма «Джон Уик 4»
«Джон Уик 4»
2023 год богат на продолжения. Вот и Киану Ривз снова вернется к роли опасного Джона Уика. На этот раз убийце плохих людей предстоит бороться с новым врагом и его мощными союзниками.
Дата премьеры: 22 марта 2023 года
Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1»
«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1»
Том Круз тоже снял новую «Миссию», хотя пандемия неплохо потрепала ему нервы. Но тем не менее, мы все-таки увидим новые приключения команды «Миссия невыполнима». Надеемся, Круз снова сам участвовал во всех трюках без дублеров.
Дата премьеры: 12 июля 2023 года
Кадр из фильма «Элементарно»
«Элементарно»
Мультфильм от студии Disney-Pixar, который расскажет о различных стихиях, обитающих в одном городе. И, конечно, девочка-огонь подружится с мальчиком-водой.
Дата премьеры: 6 июня 2023 года
Кадр из фильма «Чебурашка»
Российские
«Чебурашка»
Любимая история нескольких поколений детей теперь предстанет в фильме. Вместо крокодила Гены - садовник в исполнении Сергея Гармаша, а эдакая Шапокляк - Елена Яковлева. Самого ушастого героя сыграла звезда «Кухни» Ольга Кузьмина.
Дата премьеры: 1 января 2023 года
Кадр из фильма «Нюрнберг»
«Нюрнберг»
Режиссер Николай Лебедев представит свое видение знаменитой истории 1945 года, которую называли Процессом Века.В центре повествования - советский переводчик,который влюбится в девушку Лену.
Дата премьеры: 23 февраля 2023 года
Кадр со съемок фильма «Вызов»
«Вызов»
Первый полнометражный художественный фильм, который снимался в космосе. Юлия Пересильд играет врача-кардиолога, которой надо полететь на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта Ивана. Режиссер Клим Шипенко выступил и, собственно, режиссером картины, и оператором ленты в космосе.
Дата премьеры: 12 апреля 2023 года
Кадр из фильма «Холоп-2»
«Холоп-2»
Продолжение самого кассового российского фильма с Милошем Биковичем в главной роли. Только на этот раз будут исправлять не избалованного мажора, а мажорку.
Дата премьеры: 21 декабря 2023 года
Кадр из фильма «По щучьему велению»
«По щучьему велению»
Экранизация русской народной сказки про Емелю и щуку, исполняющую желания. Создатели хотят повторить успех понравившегося многим «Последнего богатыря».
Дата премьеры: 23 декабря 2023 года