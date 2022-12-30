«Наше время конечно»: Джеймс Кэмерон признался, что оплакивает фильмы, которые не снял из-за «Аватара»

В новом интервью знаменитому режиссеру Джеймсу Кэмерону напомнили, что он посвятил своему фантастическому творению «Аватар» почти 25 лет жизни. Постановщика спросили, не тоскует ли он по каким-то другим историям, которые не смог снять из-за работы над космической франшизой.

«Во-первых, мир «Аватара» настолько обширен, что я могу рассказать в нем большинство историй, которые хочется рассказать, и испробовать многие стилистические приемы, которые я надеюсь исследовать», — цитирует ответ 68-летнего Кэмерона журнал Empire.

«А во-вторых, да… Наше время как художников конечно. Я всегда буду оплакивать некоторые истории, которые мне не удалось сделать. Но я испытываю огромное удовлетворение, когда другие режиссеры хотят исследовать некоторые из моих идей, как это сделала Кэтрин Бигелоу в «Странных днях» (фильм 1995 года. — Прим. авт.) или Роберт Родригес, когда я передал ему эстафету «Алиты: Боевого ангела» (фильм 2019 года. — Прим. авт.) . Я с нетерпением жду дальнейшего сотрудничества в будущем с режиссерами, которыми я восхищаюсь».