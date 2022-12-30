43-летняя Кейт Хадсон вспомнила, как худела для сцены в бикини в сиквеле «Достать ножи»

На днях Netflix выпустил сиквел детектива «Достать ножи», и одной из звезд этой картины является 43-летняя Кейт Хадсон («Развод», «Золото дураков», «Война невест», «Жених напрокат»). Если вы каким-то образом посмотрели новый фильм, то знаете, что у нее там есть сцена в бикини возле бассейна. В новом интервью актриса призналась, что ей пришлось держать себя в ежовых рукавицах, чтобы ее тело выглядело хорошо в этом эпизоде.

Кейт играет в картине бывшую модель и модельера. Ей пришлось сесть на диету и временно завязать с алкоголем, чтобы сбросить пару лишних кило и выглядеть в купальнике свежо и стройно. Она с нетерпением ждала завершения съемок сцены у бассейна, чтобы снять свои ограничения.

«Пока все остальные пили «Апероль Шприц» в Греции, я ждала, когда будет снята эта сцена, чтобы просто присоединиться к ребятам, — рассказала Хадсон в передаче This Morning. — Все отлично проводили время, а я такая: «Возьму-ка я вот этот огурчик и фету».

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