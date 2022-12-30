Кортни Лав заявила, что Брэд Питт не дал ей сняться в «Бойцовском клубе» из мести

А вы знали, что на главную женскую роль в культовом фильме «Бойцовский клуб» 1999 года пробовалась вдова Курта Кобейна Кортни Лав? 58-летняя певица сама рассказала об этом в новом интервью. Причем, по версии артистки, ее не взяли в проект из-за козней Брэда Питта.

В то время Лав состояла в отношениях с исполнителем главной роли в фильме Эдвартом Нортоном, и у нее якобы были все шансы попасть в «Бойцовский клуб». Но в итоге место главной героини досталось Хелене Бонэм Картер.

Кортни утверждает, что именно Брэд Питт, снимавшийся в этом кино, закрыл ей дорогу в актерский состав. И не просто из вредности, а в отместку за то, что певица не дала ему сыграть своего покойного мужа Курта Кобейна в биографическом фильме. Лав признается, что действительно была против этой идеи.

«Я не знаю, доверяю ли я тебе, я не знаю, предназначены ли твои фильмы для получения прибыли. Это действительно хорошие фильмы о социальной справедливости, но… Если ты не понимаешь меня, ты как бы не понимаешь Курта, и я не чувствую, что ты понимаешь, Брэд», — процитировала Кортни сама себя в подкасте WTF.

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