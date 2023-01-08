По прозвищу зверь: самые известные ушастые киногерои

Куда ни посмотри, всюду найдешь следы крольчатины - и в отечественных, и в голливудских проектах. Ну а так как наступивший год у нас проходит под чутким патронажем сами знаете кого, мы решили по такому поводу вспомнить всех главных кроликов мирового кинематографа.
«Алиса в Стране чудес» (2010)
Экранизаций всем известной книги «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла было великое множество. И советский мультик 1981 года, и американский телефильм 1985 года, и британско-немецкая комедия 1999 года были по-своему прекрасны. Но современный зритель вспомнит прежде всего голливудскую версию Тима Бертона. Алиса (Миа Васиковска) собирается выйти замуж по расчету, но во время помолвки замечает Белого Кролика. Следуя за ним, Алиса попадает в волшебный мир с Брандашмыгом, Бармаглотом и злой Красной королевой.
Кстати, говорят, что Кролик появился у Кэрролла в сказке не случайно. Гостивший у бабушки с дедушкой маленький Льюис регулярно проходил мимо церкви Пресвятой Девы Марии XII века, на фасаде которой вылеплен белый кролик с сумкой наперевес. Местные зовут его кроликом-посланником, символом паломничества. Глядя на этого ушастого паломника, Кэрролл и придумал своего ставшего всемирно знаменитым белого ушастика.
«Винни-Пух идет в гости» (1971)
Фото: кадр из фильма
Конечно, Винни-Пуха и его друзей придумал англичанин Алан Милн, но зато как блестяще отрисовали его советские мультипликаторы, уделив должное внимание и другу Винни Кролику! Педантичный, эрудированный и не готовый к экстренным ситуациям в виде застрявшего в дверях Пуха герой, которого озвучил Анатолий Щукин, как нельзя точно отражает сущность персонажа - именно таким мы себе его и представляли.
«Кто подставил кролика Роджера» (1988)
Фото: кадр из фильма
В Штатах кролик, будучи персоной крайне востребованной, всплыл в том числе и в полнометражном фильме в качестве полноценного главного героя. В этой картине виртуозно соединена игра живых актеров (Боб Хоскинс, Кристофер Ллойд и др.) и их нарисованных «коллег», но сюжетообразующим персонажем, как ни крути, остается кролик по имени Роджер. Вместе с сильно пьющим детективом ушастый молодец пытается вести расследование сразу нескольких странных преступлений, в том числе и связанных с его женой, роковой Джессикой Рэббит.
«Донни Дарко» (2001)
Фото: кадр из фильма
Иногда кролики бывают и весьма зловещими. Вот и создатели культового ужастика «Донни Дарко» с молодым Джейком Джилленхолом в главной роли решили сделать из кролика смертоносное чудище по имени Фрэнк, с которым страдающий психическим расстройством герой ведет задушевные беседы. Фрэнк, в частности, сообщает герою о скором конце света, что вдохновляет персонажа Джилленхола на весьма неординарные поступки.