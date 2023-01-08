По прозвищу зверь: самые известные ушастые киногерои

Куда ни посмотри, всюду найдешь следы крольчатины - и в отечественных, и в голливудских проектах. Ну а так как наступивший год у нас проходит под чутким патронажем сами знаете кого, мы решили по такому поводу вспомнить всех главных кроликов мирового кинематографа.

«Алиса в Стране чудес» (2010)

Экранизаций всем известной книги «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла было великое множество. И советский мультик 1981 года, и американский телефильм 1985 года, и британско-немецкая комедия 1999 года были по-своему прекрасны. Но современный зритель вспомнит прежде всего голливудскую версию Тима Бертона. Алиса (Миа Васиковска) собирается выйти замуж по расчету, но во время помолвки замечает Белого Кролика. Следуя за ним, Алиса попадает в волшебный мир с Брандашмыгом, Бармаглотом и злой Красной королевой.

Кстати, говорят, что Кролик появился у Кэрролла в сказке не случайно. Гостивший у бабушки с дедушкой маленький Льюис регулярно проходил мимо церкви Пресвятой Девы Марии XII века, на фасаде которой вылеплен белый кролик с сумкой наперевес. Местные зовут его кроликом-посланником, символом паломничества. Глядя на этого ушастого паломника, Кэрролл и придумал своего ставшего всемирно знаменитым белого ушастика.

«Винни-Пух идет в гости» (1971)