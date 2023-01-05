Комедия «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» и другие премьеры недели

«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (оригинальное название - Operation Fortune: Ruse de guerre), 2023, США, комедия.

Режиссер: Гай Ричи. В ролях: Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт и др.

В российском прокате с 5 января.

Первая прокатная неделя стартовавшего года готовит приятный сюрприз - невзирая на все бойкоты и запреты, до нас добралась крупнобюджетная западная картина, на производство которой потрачены целых $130 миллионов. Давненько на российских экранах не было таких дорогих фильмов, и так же давно мы не виделись с Гаем Ричи, чей последний опус, «Гнев человеческий», был представлен около двух лет назад.

Тот фильм, как принято говорить, вызвал противоречивую реакцию - ремейк французского триллера «Инкассатор» оказался слишком мрачным, а Гая Ричи мы привыкли любить за его забористый британский юмор. На сей раз юмора будет много, и это уже приятная новость для поклонников. К тому же речь не идет о ремейке, что тоже всегда плюс, хотя кое-какие параллели при желании придирчивый зритель провести сможет.

Например, с оскароносной лентой Бена Аффлека «Операция «Арго», в которой, напомним, агент ЦРУ вывозил американских дипломатов из Ирана с помощью голливудского продюсера. В «Операции «Фортуна» суперагент в исполнении старинного приятеля Гая Ричи Джейсона Стейтема также привлечет к расследованию человека из Голливуда, но не продюсера, а актера, и весьма популярного.

Зовут его Дэнни Франческо и он, на беду свою, является любимчиком злодея-миллиардера Грэга Симмондса (Хью Грант), собирающегося провернуть сделку с суперсектетным и сверхопасным оружием массового поражения. Дэнни должен познакомиться с Грэгом, втереться к нему в доверие и добыть ключевую информацию о сделке, грозящей мировой катастрофой.

Если для Дэнни Франческо его опасная миссия становится шансом послужить, так сказать, партии и правительству, то для сыгравшего засланного голливудского казачка Джоша Хартнетта эта роль станет шансом вернуть утраченные звездные позиции. Актеру, некогда блиставшему в «Перл-Харборе», «Факультете» и «Черном ястребе», всего 44 года, а на нем поставили крест, словно Джош уже вплотную подобрался к возрастной категории участников программы «Московское долголетие». Надо отдать Хартнетту должное - с возложенной на него задачей он справился блестяще (чуть лучше, чем его герой), ну а теперь слово за зрителями. И, конечно, за злодейкой Фортуной.

«Друг в океане» (оригинальное название - Blueback), 2022, Австралия, семейный.