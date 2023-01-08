Кто есть кто в блокбастере «Аватар: Путь воды»

У нашего человека есть на это достойный, хотя и не совсем легитимный ответ - фильм наверняка скоро появится, скажем так, в полуподпольном прокате, да в интернет вот-вот сольют копии самого разного качества.

«Телепрограмма», конечно же, никого не имеет права осуждать, и все же мы голосуем за официальный кинопрокат, в котором, увы, пока нового творения Джеймса Кэмерона нет. Но это вовсе не значит, что публике не хочется разобраться, кто есть кто в свежем блокбастере.

А сделать это непросто, ведь реальных лиц актеров мы там, как и в первом фильме, не увидим - обе картины сделаны с использованием технологии «захват движения» (тела артистов покрыты датчиками - они считывают все их действия и даже мимику, а потом на основе полученного материала рисуются анимационные герои).

При этом звезды в фильме работали и работали на износ - Зои Салдана, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер... Как же понять, кто кого тут играет? Не исключено, что даже те, кто сможет новый «Аватар» посмотреть, с ходу понять этого не смогут. Давайте разбираться вместе!

Джейк Салли (Сэм Уортингтон)

С этим парнем все относительно просто: он являлся главным героем в первой части, и люди с хорошей памятью способны его опознать. Джейк, как известно, в прошлом был человеком, но любовь к Нейтири заставила его забыть о человеческом (но не о военном!) прошлом. Теперь Джейк - важная фигура для населяющего планету Пандора племени На'ви.

Он - вождь клана да к тому же многодетный отец.

Нейтири (Зои Салдана)