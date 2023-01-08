Кто есть кто в блокбастере «Аватар: Путь воды»

У нашего человека есть на это достойный, хотя и не совсем легитимный ответ - фильм наверняка скоро появится, скажем так, в полуподпольном прокате, да в интернет вот-вот сольют копии самого разного качества.
«Телепрограмма», конечно же, никого не имеет права осуждать, и все же мы голосуем за официальный кинопрокат, в котором, увы, пока нового творения Джеймса Кэмерона нет. Но это вовсе не значит, что публике не хочется разобраться, кто есть кто в свежем блокбастере.
А сделать это непросто, ведь реальных лиц актеров мы там, как и в первом фильме, не увидим - обе картины сделаны с использованием технологии «захват движения» (тела артистов покрыты датчиками - они считывают все их действия и даже мимику, а потом на основе полученного материала рисуются анимационные герои).
При этом звезды в фильме работали и работали на износ - Зои Салдана, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер... Как же понять, кто кого тут играет? Не исключено, что даже те, кто сможет новый «Аватар» посмотреть, с ходу понять этого не смогут. Давайте разбираться вместе!
Джейк Салли (Сэм Уортингтон)
С этим парнем все относительно просто: он являлся главным героем в первой части, и люди с хорошей памятью способны его опознать. Джейк, как известно, в прошлом был человеком, но любовь к Нейтири заставила его забыть о человеческом (но не о военном!) прошлом. Теперь Джейк - важная фигура для населяющего планету Пандора племени На'ви.
Он - вождь клана да к тому же многодетный отец.
Нейтири (Зои Салдана)
Фото: кадр из фильма
Эту красотку тоже все мы хорошо помним - дочь прежнего вождя клана, влюбившаяся в Джейка и образовавшая с ним дружную ячейку общества.
Кири (Сигурни Уивер)
Фото: кадр из фильма
Кири - главный сюрприз картины, ведь девочку-подростка, ставшую приемной дочерью Джейка и Нейтири, играет 73-летняя Уивер. О том, что звезда «Чужого» скрывается под маской этой юной леди, мы бы ни за что не догадались.
Ронал (Кейт Уинслет) и Тоновари (Клифф Кертис)
Фото: кадр из фильма
Звезда «Титаника» изображает представительницу клана Меткайина, вторым домом которого стали водные просторы. Новозеландец Клифф Кертис играет ее супруга и вождя клана.
Ло'ак (Бритэн Далтон)
Фото: кадр из фильма
Молодой американский актер играет второго сына пары Джейк - Нейтири.
Нетейам (Джейми Флэттерс)
Фото: кадр из фильма
Этот юноша - первый и самый старший сын главных героев.
Тук (Тринити Джо-Ли Блисс)
Фото: Кадр из фильма
Сыгранная 13-летней певицей и актрисой девочка - младшая дочь Джейка и Нейтири.
Майлз Куорич (Стивен Лэнг)
Фото: кадр из фильма
Главный злодей вроде бы погиб в первой части, но для второй его оживили в виде так называемого рекомбинанта - аватара с человеческими воспоминаниями.