Топ-10 самых популярных у российских «пиратов» фильмов 2022 года

Составлен топ-10 зарубежных фильмов 2022 года, которые получили наибольшее количество нелегальных копий в Рунете. Аналитики отмечают, что в 2021-м рынок нелегального распространения кино в России сократился с 59 миллионов долларов до 50 миллионов, и в уходящем году эта тенденция продолжилась. Но, тем не менее, все горячие новинки были представлены.
И вот какие фильмы в 2022-м «пиратили» чаще всего:
10. «Варяг» (Александр Скарсгард, Николь Кидман, Итан Хоук);
9. «Мир юрского периода: Господство» (Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард);
8. «Соник 2 в кино» (Джим Керри, Идрис Эльба, Джеймс Марсден);
7. «Затерянный город» (Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф);
6. «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (Эдди Редмэйн, Джуд Лоу);
5. «Проект «Адам» (Райан Рейнольдс, Марк Руффало, Дженнифер Гарнер);
4. «Топ Ган: Мэверик» (Том Круз, Вэл Килмер, Майлз Теллер);
3. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен);
2. «Человек-паук: Нет пути домой» (Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч);
1. «Бэтмен» (Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл).
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Такой опубликовал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию Group-IB. Тот же ресурс отмечает, число выявленных пиратских русскоязычных сайтов в 2022 году сократилось в 1,7 раза – теперь их около 69 тысяч.