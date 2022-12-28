Топ-10 самых популярных у российских «пиратов» фильмов 2022 года

Составлен топ-10 зарубежных фильмов 2022 года, которые получили наибольшее количество нелегальных копий в Рунете. Аналитики отмечают, что в 2021-м рынок нелегального распространения кино в России сократился с 59 миллионов долларов до 50 миллионов, и в уходящем году эта тенденция продолжилась. Но, тем не менее, все горячие новинки были представлены.

И вот какие фильмы в 2022-м «пиратили» чаще всего:

10. «Варяг» (Александр Скарсгард, Николь Кидман, Итан Хоук);

9. «Мир юрского периода: Господство» (Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард);

8. «Соник 2 в кино» (Джим Керри, Идрис Эльба, Джеймс Марсден);

7. «Затерянный город» (Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф);

6. «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (Эдди Редмэйн, Джуд Лоу);