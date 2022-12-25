«Бедный Том»: Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза на съемках второго «Аватара»

А вы знали, что звезда «Титаника», 47-летняя Кейт Уинслет на съемках «Аватара-2» задержала дыхание под водой на 7 минут и 14 секунд? Этим она побила рекорд другой кинозвезды – Тома Круза, который не дышал 6 минут на съемках боевика «Миссия невыполнима: Племя изгоев» 2015 года.

Теперь Кейт немного неудобно перед 60-летним коллегой, который прославился своими сногсшибательными трюками.

«Бедный Том, — цитирует Уинслет издание USA Today. - Я имею в виду, что я совсем не знаю Тома, я никогда не встречала его в своей жизни, но уверена, что ему надоело слушать эту историю о том, как я побила его рекорд». «Однако мне это нравилось… Я была поражена, насколько хорошо у меня это получалось, и как я продолжала становиться лучше».

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».