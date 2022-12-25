«Сокровище нации - 3» с Николасом Кейджем находится в разработке

В середине декабря на потоковом сервисе Disney+ вышел сериал-продолжение приключенческой франшизы «Сокровище нации». Правда, без Николаса Кейджа, но и он вскоре вернется в эту вселенную – ради съемок третьего полнометражного фильма.
Напомним, первые две картины о поиске сокровищ вышли в 2004 и 2007 годах, и с тех пор франшиза заглохла. В 2018-м начались разговоры о третьей части, но ее появлению постоянно что-то мешало.
И вот, после выхода сериала Disney «Сокровище нации: На краю истории», в котором снялась Кэтрин Зета-Джонс, выяснилось, что третья полнометражка с Кейджем все-таки находится в разработке.
«Мы сказали, что хотели бы сделать еще одно «Сокровище нации», и они сказали: «Конечно, давайте придумаем новый актерский состав» (речь идет о сериале, - Прим. авт.), — цитирует издание E! News голливудского продюсера Джерри Брукхаймера. - В то же время мы разрабатывали «Сокровище нации» для кинотеатров с Николасом Кейджем, чем и занимаемся до сих пор. Итак, этот процесс продолжается».
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Издание добавляет, что в сериале задействован актер Джастин Барта, снимавшийся в двух фильмах «Сокровище нации». Сюжетная линия его персонажа якобы намекает на то, что случится с героем Николаса Кейджа в третьей части.