«Сокровище нации - 3» с Николасом Кейджем находится в разработке

В середине декабря на потоковом сервисе Disney+ вышел сериал-продолжение приключенческой франшизы «Сокровище нации». Правда, без Николаса Кейджа, но и он вскоре вернется в эту вселенную – ради съемок третьего полнометражного фильма.

Напомним, первые две картины о поиске сокровищ вышли в 2004 и 2007 годах, и с тех пор франшиза заглохла. В 2018-м начались разговоры о третьей части, но ее появлению постоянно что-то мешало.

И вот, после выхода сериала Disney «Сокровище нации: На краю истории», в котором снялась Кэтрин Зета-Джонс, выяснилось, что третья полнометражка с Кейджем все-таки находится в разработке.