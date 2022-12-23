Раскроется c неожиданной стороны: Меган Фокс сыграет злой искусственный интеллект в новом триллере

Сексапильная звезда «Трансформеров» Меган Фокс сама станет роботом в новом фильме. В январе 2023 года на болгарской киностудии Nu Boyana начнутся съемки научно-фантастического триллера Subservience («Подчинение»), в котором 36-летняя актриса заявлена на главную роль. Ее партнером по проекту станет итальянский актер Микеле Морроне, известный по эротическому триллеру Netflix «365 дней».

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Новый фильм расскажет об отце семейства, который пытается свести концы с концами. Он покупает модуль искусственного интеллекта (робота сыграет Фокс), чтобы умная машина помогла ему заботиться о доме и близких. Но что-то пойдет не так, и цифровая помощница выйдет из подчинения.

«Меган и Микеле идеально подходят для этого своевременного и провокационного триллера. Кроме того, что это третий фильм Меган с нами, его высокая концепция и актуальная тема представляют собой поучительную историю об искусственном интеллекте и пугающих реальных опасностях, которые могут возникнуть при его использовании», — цитирует издание Deadline президента продюсерской компании Millennium Media Джеффри Гринштейна.

«Этот фильм покажет Меган с той стороны, которую мы никогда раньше не видели. Актерский состав, который мы собираем, поднимет эту эмоциональную историю на новый уровень, и мне не терпится показать вам все, что у нас есть», — добавил режиссер проекта С. К. Дэйл, ранее снявший Меган в картине «В западне».

Напомним, что в 2022-м с участием Фокс вышел фильм «Большой золотой кирпич».