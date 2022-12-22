«Я не умею летать»: Крис Хемсворт заверил, что трюки в его новом боевике круче, чем в Marvel

Актер Крис Хемсворт пиарит сиквел своего боевика от Netflix «Тайлер Рейк: Операция по спасению» (Extraction). По его словам, трюки и боевые сцены в этом фильме гораздо более крутые и опасные, чем в Marvel, где 39-летний артист играет бога грома Тора.

«Я думаю, что в очень переполненном мире боевиков мы сделали нечто весьма уникальное, — цитирует Криса издание Entertainment Weekly. - Не умаляю заслуг фильмов Marvel, наполненных спецэффектами, но тебе там очень помогают в пост-продакшне (добавляют спецэффекты с помощью цифровых технологий, - Прим. авт.). Очевидно, что я не умею летать, поэтому они помогают мне в этом. В то время как в этом фильме экшн основан на реальности, и большая часть его происходит перед камерой. Так что это другая энергия, и подготовка гораздо более обширная».

Кинозвезда намекнула, что в сиквеле будет масштабная сцена, в которой вертолет приземляется на крышу движущегося поезда. На ее создание ушли месяцы хореографии, репетиций и тренировок по технике безопасности.