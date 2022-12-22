Кэмерон снимал несколько «Аватаров» подряд, чтобы избежать эффекта «Очень странных дел»

Любители кино знают, что знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон снимал сиквел «Аватара» одновременно с третьей и четвертой частями. Но зачем? Это же отняло у него кучу времени! Оказывается, у постановщика есть вполне себе логичная и весомая причина. В новом интервью он признался, что хотел избежать эффекта сериала «Очень странные дела».

Суть в том, что в нынешнем «Аватаре» много персонажей-детей. А юные актеры, как известно, имеют привычку расти не по дням, а по часам (вы мальчика из «Один дома» видели?!). На момент съемок одной из актрис Кэмерона было 7 лет, а сейчас ей уже 13. Другой паренек успел повзрослеть с 12 до 18 лет. А режиссеру нужно, чтобы во всех фильмах у их персонажей был примерно один и тот же возраст. Поэтому он снимал несколько частей «Аватара» одновременно.

«В противном случае вы получаете — я люблю «Очень странные дела», — но вы получаете эффект «Очень странных дел», когда персонажи должны все еще быть в старшей школе, но они выглядят так, будто им 27 лет», — цитирует Кэмерона издание Entertainment Weekly.

Речь идет о том, что первый сезон «Очень странных дел» вывел в звезды целую плеяду юных актеров. Но это было еще в 2016 году, а шоу продолжает сниматься и по сей день. Естественно, молодые артисты успели слегка повзрослеть.