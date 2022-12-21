Дэниел Крейг признался в безразличии к тому, кто заменит его в роли Джеймса Бонда

Кто же будет следующим Джеймсом Бондом в кино? Последний, кому это интересно, — актер Дэниел Крейг, сыгравший агента 007 в пяти фильмах в 2006–2021 годах.

Сейчас 54-летняя кинозвезда продвигает свой новый фильм — сиквел детектива «Достать ножи» — и на ажиотаж вокруг будущего бондианы совсем не обращает внимания. Ему абсолютно неинтересно, кто заменит его в роли британского супершпиона.

«На самом деле я не обращаю на это никакого внимания, — сказал Крейг в подкасте Happy Sad Confused. — Я просто… Я не захожу в Интернет, у меня нет социальных сетей».

Но на вопрос, захочет ли он посмотреть на нового Бонда на экране, Дэниел ответил, что придет в кино на первый ряд.