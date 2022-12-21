Побыл супергероем - и хватит: Дуэйн Джонсон вслед за Генри Кавиллом оказался не нужен киновселенной DC

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон с 2017 года радовался, что сыграет в киновселенной DC суперзлодея (или антигероя) Черного Адама. И наконец в октябре 2022-го блокбастер с его участием увидел свет.

А потом студия DC поменяла руководителей, и они заявили, что будут развивать истории о супергероях в новом ключе. И им теперь нужны новые актеры. Генри Кавилла, например, быстренько сместили с поста Супермена.

И Черный Адам Джонсона им тоже оказался пока не нужен. Об этом 50-летний актер-рестлер сообщил своим фанатам в социальной сети. Он написал в Twitter, что обсудил с новым идеологом DC Джеймсом Ганном судьбу своего персонажа, и было решено, что в ближайших проектах студии Черный Адам не появится. Киношники будут обсуждать возможность его использования в будущем, но пока фанатам мускулистого Джонсона придется довольствоваться одним супергеройским фильмом.