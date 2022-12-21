«Терминатор» еще может вернуться: Кэмерон рассказал, чему посвятил бы новый фильм о роботах из будущего

На днях знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон порассуждал о том, почему шестой фильм «Терминатор», к которому он приложил руку, оказался плох. Мол, не надо было приглашать в картину постаревшего Шварценеггера. Теперь же 68-летний постановщик говорит о том, что можно снять еще один блокбастер из этой франшизы.
«Если бы я снял еще один фильм «Терминатор» и, возможно, попытался бы снова запустить ту франшизу, что, кстати, обсуждается, но еще ничего не решено, я бы уделил гораздо больше внимания искусственному интеллекту, чем плохим спятившим роботам», - цитирует режиссера портал The Playlist.
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В новом интервью Кэмерон говорил о том, что фильмы «Аватар», над которыми он сейчас активно работает, касаются, в основном, проблемы экологии, а ему хотелось бы снять что-то об искусственном интеллекте. Он уже затрагивал эту тему в своих блокбастерах «Терминатор: Судный день» и «Алита: Боевой ангел».