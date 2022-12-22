«Чук и Гек. Большое приключение» и другие премьеры недели

«Последний рейс» (оригинальное название Paradise Highway), 2022, США, драма.
- Режиссер: Анна Гуттормсгард. В ролях: Жюльет Бинош, Морган Фримен и др.
- В российском прокате с 22 декабря.
Когда двадцать лет назад на телеэкраны вышел сериал «Дальнобойщики», ни у кого не возникло сомнений в том, что исполнители главных ролей подобраны удачно - и Владимир Гостюхин, и Владислав Галкин смотрелись в кабине грузовика более чем убедительно. В «Последнем рейсе» за баранкой не менее внушительного по размерам авто красуется 58-летняя звезда «Шоколада» и «Английского пациента» Жюльет Бинош, что не может не вызвать определенные вопросы.
Мы, конечно же, не знаем всех нюансов системы американских грузоперевозок - не исключено, что в Штатах испокон веков наиболее востребованными кандидатами на позицию дальнобойщика считались немолодые дамы с внешностью парижской учительницы. И все же обладательница «Оскара», обычно хрупкая и утонченная, в образе много пьющей и постоянно матерящейся тетки смотрится довольно комично.
Разумеется, Жюльет не зря получала многочисленные фестивальные награды - включив все свое могучее мастерство, актриса постепенно выруливает на уровень, позволяющей публике воспринимать ее в этой роли без скептической усмешки. Вместе с ней кое-как разгоняется и сюжет этого поначалу совсем унылого роуд-муви: героиня Бинош по просьбе сидящего в тюрьме брата соглашается перевезти в своем грузовике девочку-подростка, которая, как выясняется, пребывает в сексуальном рабстве, - естественно, сердце суровой дальнобойщицы дрогнет и не позволит бросить ребенка в беде.
Зритель, готовый на спор предсказать, что будет дальше, спор этот, скорее всего, проиграет, ибо авторы все же соизволили приготовить в меру неожиданный поворот, который позволяет фильму сохранить лицо и не улететь с позором в кювет. Однако при всем уважении к старательным сценаристам и персонально к мадам Бинош нельзя не признать, что этот кинематографический рейс оказался не только последним, но и совершенно необязательным.
«Новая игрушка» (оригинальное название - Le nouveau jouet), 2022, Франция, комедия.
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Джеймс Ют. В ролях: Жамель Деббуз, Даниель Отой и др.
- В российском прокате с 22 декабря.
Темнокожий лузер устраивается ночным сторожем в магазин, где его и покупает (в буквальном смысле) избалованный мальчуган, чей папаша, будучи одним из богатейших людей Франции, пообещал сыну, что тот на день рождения может выбрать что угодно. Лишь крайне несообразительный человек не расслышит в этой истории знакомые нотки, а все остальные сразу же догадаются: перед нами - ремейк классической «Игрушки» с Пьером Ришаром.
«Чук и Гек. Большое приключение», 2022, Россия, семейный.
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Александр Котт. В ролях: Андрей Андреев, Юрий Степанов и др.
- В российском прокате с 22 декабря.
Впервые рассказ Аркадия Гайдара о двух братьях, отправившихся с матерью из Москвы в Сибирь к отцу-геологу, был экранизирован в 1953 году. Вторая попытка перенести рассказ на экран превратилась в достаточно смелую фантазию на тему любимого советской детворой произведения. Роли родителей Чука и Гека исполнили Владимир Вдовиченков и Юлия Снигирь.