«Чук и Гек. Большое приключение» и другие премьеры недели

«Последний рейс» (оригинальное название Paradise Highway), 2022, США, драма.

Режиссер: Анна Гуттормсгард. В ролях: Жюльет Бинош, Морган Фримен и др.

В российском прокате с 22 декабря.

Когда двадцать лет назад на телеэкраны вышел сериал «Дальнобойщики», ни у кого не возникло сомнений в том, что исполнители главных ролей подобраны удачно - и Владимир Гостюхин, и Владислав Галкин смотрелись в кабине грузовика более чем убедительно. В «Последнем рейсе» за баранкой не менее внушительного по размерам авто красуется 58-летняя звезда «Шоколада» и «Английского пациента» Жюльет Бинош, что не может не вызвать определенные вопросы.

Мы, конечно же, не знаем всех нюансов системы американских грузоперевозок - не исключено, что в Штатах испокон веков наиболее востребованными кандидатами на позицию дальнобойщика считались немолодые дамы с внешностью парижской учительницы. И все же обладательница «Оскара», обычно хрупкая и утонченная, в образе много пьющей и постоянно матерящейся тетки смотрится довольно комично.

Разумеется, Жюльет не зря получала многочисленные фестивальные награды - включив все свое могучее мастерство, актриса постепенно выруливает на уровень, позволяющей публике воспринимать ее в этой роли без скептической усмешки. Вместе с ней кое-как разгоняется и сюжет этого поначалу совсем унылого роуд-муви: героиня Бинош по просьбе сидящего в тюрьме брата соглашается перевезти в своем грузовике девочку-подростка, которая, как выясняется, пребывает в сексуальном рабстве, - естественно, сердце суровой дальнобойщицы дрогнет и не позволит бросить ребенка в беде.

Зритель, готовый на спор предсказать, что будет дальше, спор этот, скорее всего, проиграет, ибо авторы все же соизволили приготовить в меру неожиданный поворот, который позволяет фильму сохранить лицо и не улететь с позором в кювет. Однако при всем уважении к старательным сценаристам и персонально к мадам Бинош нельзя не признать, что этот кинематографический рейс оказался не только последним, но и совершенно необязательным.

«Новая игрушка» (оригинальное название - Le nouveau jouet), 2022, Франция, комедия.