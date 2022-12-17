Брэд Питт о внезапном поцелуе Марго Робби на съемках «Вавилона»: «Это самое безобидное, что она делает в фильме»

Ранее актриса Марго Робби рассказала, что на съемках нового голливудского фильма «Вавилон» ей просто захотелось поцеловать коллегу Брэда Питта, и она настояла на том, чтобы вставить в сюжет сцену с поцелуем, хотя ее не было в сценарии.

Журналисты уточнили у Питта, действительно ли такая история имела место быть, и он подтвердил, отметив, что актеры всегда могут по-своему интерпретировать исполняемых персонажей. То есть, если Марго посчитала, что ее героине в этом эпизоде необходим поцелуй, то пожалуйста.

«Поверьте мне, это самая безобидная вещь, которую она делает в этом фильме. Она там просто огненная. Это лучшее, что я когда-либо видел», — цитирует Брэда издание ET.

Стоит только посмотреть трейлер фильма «Вавилон», и сразу становится понятно, о чем говорит актер. Эта картина рассказывает о Голливуде 20-х годов, когда он только стал «фабрикой грез». Деньги, вечеринки, разврат, алкоголь, вседозволенность. И в центре всего этого молодая и амбициозная актриса, сыгранная Марго Робби.