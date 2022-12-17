Недетская игрушка: вышел тизер фильма «Барби» с Марго Робби

«Барби»

Марго Робби в роли куклы Барби. Фото: стоп-кадр из тизера фильма «Барби» 2023 года

Действие картины развернется в игрушечном мире.

Нашумевший фильм о кукле Барби с Марго Робби в главной роли обзавелся тизером. Студия Warner Bros. опубликовала его в Сети 16 декабря.

Ролик начинается с абстрактной сцены, в которой девочки играют в кукол в пустыне. Голос Робби за кадром говорит о том, что дети в незапамятных времен возились с куклами, но все это были игрушки, изображавшие младенцев. Пока не появилась она – Барби – кукла молодой, привлекательной, стильной женщины, демонстрирующей совсем недетский образ жизни. Увидев ее, девочки начинают ломать своих пупсов, так как теперь у них новый кумир.

В конце ролика зрители увидели несколько сцен из фильма, действие которого будет проходить в гламурном розовом мире Барби. Кроме Марго Робби, в видео мельком засветились и другие актеры проекта: Райан Гослинг, Америка Феррера, Симу Лю, Кейт Маккиннон. Известно, что картине будет сразу несколько персонажей Барби и Кенов.

Тизер сообщил, что премьера фильма «Барби» состоится 21 июля 2023 года.

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