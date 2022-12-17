Недетская игрушка: вышел тизер фильма «Барби» с Марго Робби

Нашумевший фильм о кукле Барби с Марго Робби в главной роли обзавелся тизером. Студия Warner Bros. опубликовала его в Сети 16 декабря.
Ролик начинается с абстрактной сцены, в которой девочки играют в кукол в пустыне. Голос Робби за кадром говорит о том, что дети в незапамятных времен возились с куклами, но все это были игрушки, изображавшие младенцев. Пока не появилась она – Барби – кукла молодой, привлекательной, стильной женщины, демонстрирующей совсем недетский образ жизни. Увидев ее, девочки начинают ломать своих пупсов, так как теперь у них новый кумир.
В конце ролика зрители увидели несколько сцен из фильма, действие которого будет проходить в гламурном розовом мире Барби. Кроме Марго Робби, в видео мельком засветились и другие актеры проекта: Райан Гослинг, Америка Феррера, Симу Лю, Кейт Маккиннон. Известно, что картине будет сразу несколько персонажей Барби и Кенов.
Тизер сообщил, что премьера фильма «Барби» состоится 21 июля 2023 года.