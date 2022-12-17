Джеймс Кэмерон научно доказал, что Джек из «Титаника» не мог выжить в конце фильма

Многим зрителям «Титаника» наверняка было безумно жаль Джека в исполнении Леонардо Ди Каприо, который погиб в конце фильма в ледяной воде, подарив надежду на спасение своей возлюбленной Роуз.

Фанаты блокбастер еще несколько лет после его выхода спорили о том, что главный герой картины мог выжить, если бы сделал то или это. Режиссеру шедевра Джеймсу Кэмерону не раз приходилось отбиваться от подобных догадок, и в итоге он решил доказать себе и всем остальным, что «убил» Джека не напрасно.

В рамках продвижения своего нового фильма «Аватар: Путь воды» 68-летний режиссер рассказал, что поставил специальный эксперимент: воспроизвел сцену с плотом в ледяной воде и закинул туда двоих каскадеров с той же массой тел, что у актеров «Титаника». В исследовании участвовал эксперт по гипотермии.