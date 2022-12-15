В 2024 году выйдет анимационный фильм о юных годах Винни-Пуха

На фоне успеха «Приключений Паддингтона» и «Кролика Питера» группа бывших работников анимационной студии DreamWorks хочет создать новую франшизу о Винни-Пухе.

Это будет приквел, рассказывающий о ранних годах плюшевого медвежонка и его друзей. Зрители узнают, какими были эти персонажи до того, как попали в книгу Алана Милна. В 2024 году выйдет полнометражный фильм, а за ним последует сериал.

«Мы расскажем удивительную историю происхождения «глупого юного медвежонка» и его друзей, когда они были еще детьми, таким образом, чтобы соединить их с детьми XXI века», — цитирует издание The Hollywood Reporter соавтора сценария Джона Рейнольдса.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».