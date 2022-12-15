В 2024 году выйдет анимационный фильм о юных годах Винни-Пуха

На фоне успеха «Приключений Паддингтона» и «Кролика Питера» группа бывших работников анимационной студии DreamWorks хочет создать новую франшизу о Винни-Пухе.
Это будет приквел, рассказывающий о ранних годах плюшевого медвежонка и его друзей. Зрители узнают, какими были эти персонажи до того, как попали в книгу Алана Милна. В 2024 году выйдет полнометражный фильм, а за ним последует сериал.
«Мы расскажем удивительную историю происхождения «глупого юного медвежонка» и его друзей, когда они были еще детьми, таким образом, чтобы соединить их с детьми XXI века», — цитирует издание The Hollywood Reporter соавтора сценария Джона Рейнольдса.
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Напомним, в 2022 году истек срок авторского права на Винни-Пуха, и персонаж стал общедоступным. Про него тут же сняли кровавый хоррор. И вот нашлись люди, готовые выпустить добрый детский мультфильм в духе медвежонка Паддингтона.