Динозавры и космос: Адам Драйвер снялся в фантастическом триллере с российской певицей

14 декабря кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического фильма «65» с Адамом Драйвером в главной роли. Знаменитый актер сыграл пилота звездолета из будущего, который терпит крушение на неизвестной планете и, выбравшись из корабля, понимает, что непостижимым образом оказался на Земле, какой она была 65 миллионов лет назад.
Вокруг динозавры и прочие хищные твари, а у главного героя - арсенал солдата будущего и молодая девушка, которую предстоит спасти. Авторы фильма намешали всего, чем богата научная фантастика. Лишь бы сюжет не подвел… Но за него отвечали сценаристы фантастического триллера «Тихое место», а продюсером выступил Сэм Рейми, так что делайте выводы.
Любопытно, что партнершей Драйвера выступила певица из России. Девушку зовут Ариана Гринблат. Она родилась в Америке, но в 7 лет переехала в Москву, где позже стала заниматься музыкой. Под именем Ариана она записала несколько хитов на русском языке, не раз была отмечена «Золотым граммофоном» и «Песней года».
Девушка жила и творила на две страны. В 2014 году она занялась ресторанным бизнесом и открыла заведение русской кухни «Ариана» в Нью-Йорке, отодвинув музыку на второй план. Но этот проект быстро свернулся, и теперь, судя по всему, Гринблат решила покорить мир кино.
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Фантастический триллер «65» выйдет на экраны в Америке 10 марта 2023 года.