Динозавры и космос: Адам Драйвер снялся в фантастическом триллере с российской певицей

Любопытно, что партнершей Драйвера выступила певица из России. Девушку зовут Ариана Гринблат. Она родилась в Америке, но в 7 лет переехала в Москву, где позже стала заниматься музыкой. Под именем Ариана она записала несколько хитов на русском языке, не раз была отмечена «Золотым граммофоном» и «Песней года».

Девушка жила и творила на две страны. В 2014 году она занялась ресторанным бизнесом и открыла заведение русской кухни «Ариана» в Нью-Йорке, отодвинув музыку на второй план. Но этот проект быстро свернулся, и теперь, судя по всему, Гринблат решила покорить мир кино.

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